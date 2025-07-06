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Биография Александра Гуцана

Биография Александра Гуцана - РИА Новости, 06.07.2025

Биография Александра Гуцана

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Владимирович Гуцан родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверском... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T00:57:00+03:00

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2025-07-06T00:57:00+03:00

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Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Владимирович Гуцан родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверском Гатчинского района Ленинградской области.С 1976 по 1978 год был учеником слесаря-инструментальщика, а затем слесарем-инструментальщиком Ленинградского электротехнического завода.В 1978-1981 годах служил в Вооруженных силах. В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение". В 1987-1989 годах был стажером, прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).С 1989 по 1992 год занимал должность помощника прокурора Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности.С 1992 по 1995 год работал прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.В 1995-2000 годах – начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.С 2000 по 2005 год занимал должность помощника заместителя генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям (по месту дислокации управления Генпрокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе, город Санкт-Петербург).В 2005-2007 годах был заместителем директора Федеральной службы судебных приставов – заместителем главного судебного пристава Российской Федерации (город Москва).С апреля 2007 года по ноябрь 2018 года занимал должность заместителя генерального прокурора России.7 ноября 2018 года президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана полпредом в Северо-Западном федеральном округе.14 мая 2024 года указом президента РФ Гуцан переназначен на должность полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Член Совета Безопасности России.Член Государственного совета России.Член Военно-промышленной комиссии при президенте РФ, совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2018).Заслуженный юрист Российской Федерации (2008).Награжден орденами Почета (2010), Дружбы.Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2015).Имеет ряд ведомственных наград.Александр Гуцан женат. Супруга – Наталья Гуцан, с 2007 по 2021 год была председателем Уставного суда Санкт-Петербурга.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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