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Немецкий курорт прорекламировал себя фотографией времен Гитлера - РИА Новости, 06.07.2025
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20:03 06.07.2025 (обновлено: 20:35 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/germaniya-2027536143.html
Немецкий курорт прорекламировал себя фотографией времен Гитлера
Немецкий курорт прорекламировал себя фотографией времен Гитлера - РИА Новости, 06.07.2025
Немецкий курорт прорекламировал себя фотографией времен Гитлера
Официальный канал популярного немецкого курорта Бинц на острове Рюген в соцсетях разместил фотографию, относящуюся к эпохе Гитлера, пишет немецкое издание Bild. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:03:00+03:00
2025-07-06T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный канал популярного немецкого курорта Бинц на острове Рюген в соцсетях разместил фотографию, относящуюся к эпохе Гитлера, пишет немецкое издание Bild."Черно-белая фотография датируется 1938 годом, то есть она была сделана в то время, когда многочисленные владельцы еврейских курортов в Бинце были насильственно экспроприированы. В ноябрьских погромах всего несколько месяцев спустя тысячи евреев по всей Германии лишились избирательных прав, были ограблены и убиты", — говорится в материале.Редакция Bild обратилась в администрацию курорта с вопросом, почему они выложили фотографию того времени, на что представитель ответила, что произошла ошибка."Этот пост — ужасная и прискорбная ошибка. Нам очень, очень жаль — мы глубоко сожалеем. Разумеется, мы немедленно удалили публикацию", — цитирует ее слова издание.Журнал отметил, что в последнее время общественность острова Рюген все чаще активно и всесторонне взаимодействует с нацистским прошлым.
https://ria.ru/20250628/merts-2026005908.html
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в мире, германия
В мире, Германия
Немецкий курорт прорекламировал себя фотографией времен Гитлера

Bild: курорт Бинц на Балтийском море в соцсети сделал отсылку к эпохе Гитлера

© соцсетиНемецкий курорт Бинц, 1938
Немецкий курорт Бинц, 1938 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© соцсети
Немецкий курорт Бинц, 1938. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный канал популярного немецкого курорта Бинц на острове Рюген в соцсетях разместил фотографию, относящуюся к эпохе Гитлера, пишет немецкое издание Bild.
"Черно-белая фотография датируется 1938 годом, то есть она была сделана в то время, когда многочисленные владельцы еврейских курортов в Бинце были насильственно экспроприированы. В ноябрьских погромах всего несколько месяцев спустя тысячи евреев по всей Германии лишились избирательных прав, были ограблены и убиты", — говорится в материале.
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Редакция Bild обратилась в администрацию курорта с вопросом, почему они выложили фотографию того времени, на что представитель ответила, что произошла ошибка.
"Этот пост — ужасная и прискорбная ошибка. Нам очень, очень жаль — мы глубоко сожалеем. Разумеется, мы немедленно удалили публикацию", — цитирует ее слова издание.
Журнал отметил, что в последнее время общественность острова Рюген все чаще активно и всесторонне взаимодействует с нацистским прошлым.
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