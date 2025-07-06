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В Эстонии вертолет упал в Балтийское море - РИА Новости, 06.07.2025
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12:50 06.07.2025 (обновлено: 12:51 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/estonija-2027478724.html
В Эстонии вертолет упал в Балтийское море
В Эстонии вертолет упал в Балтийское море - РИА Новости, 06.07.2025
В Эстонии вертолет упал в Балтийское море
Вертолёт упал в Балтийском море в Эстонии, все люди, находившиеся на борту воздушного судна, живы, с ними установлен контакт, сообщает телерадиокомпания ERR со... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:50:00+03:00
2025-07-06T12:51:00+03:00
в мире
балтийское море
эстония
сааремаа
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вертолёт упал в Балтийском море в Эстонии, все люди, находившиеся на борту воздушного судна, живы, с ними установлен контакт, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на местный департамент полиции и пограничной охраны. "В воскресенье, 6 июля, в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа упал вертолёт. Информация о ЧП поступила в Центр тревоги в 11.15 (совпадает с мск - ред.)... По имеющимся на данный момент данным, все находившиеся на борту люди живы, с ними установлен контакт", - говорится в сообщении. Отмечается, что точное количество лиц, находившихся на борту воздушного судна, пока не сообщается. Спасательная операция продолжается.
https://ria.ru/20250615/vertolet-2022995310.html
балтийское море
эстония
сааремаа
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в мире, балтийское море, эстония, сааремаа
В мире, Балтийское море, Эстония, Сааремаа
В Эстонии вертолет упал в Балтийское море

В Эстонии вертолёт упал между островами Вилсанди и Сааремаа в Балтийском море

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Флаг Эстонии . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вертолёт упал в Балтийском море в Эстонии, все люди, находившиеся на борту воздушного судна, живы, с ними установлен контакт, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на местный департамент полиции и пограничной охраны.
"В воскресенье, 6 июля, в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа упал вертолёт. Информация о ЧП поступила в Центр тревоги в 11.15 (совпадает с мск - ред.)... По имеющимся на данный момент данным, все находившиеся на борту люди живы, с ними установлен контакт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точное количество лиц, находившихся на борту воздушного судна, пока не сообщается. Спасательная операция продолжается.
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В миреБалтийское мореЭстонияСааремаа
 
 
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