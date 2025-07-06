https://ria.ru/20250706/estonija-2027478724.html

В Эстонии вертолет упал в Балтийское море

В Эстонии вертолет упал в Балтийское море - РИА Новости, 06.07.2025

В Эстонии вертолет упал в Балтийское море

Вертолёт упал в Балтийском море в Эстонии, все люди, находившиеся на борту воздушного судна, живы, с ними установлен контакт, сообщает телерадиокомпания ERR со... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:50:00+03:00

2025-07-06T12:50:00+03:00

2025-07-06T12:51:00+03:00

в мире

балтийское море

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сааремаа

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вертолёт упал в Балтийском море в Эстонии, все люди, находившиеся на борту воздушного судна, живы, с ними установлен контакт, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на местный департамент полиции и пограничной охраны. "В воскресенье, 6 июля, в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа упал вертолёт. Информация о ЧП поступила в Центр тревоги в 11.15 (совпадает с мск - ред.)... По имеющимся на данный момент данным, все находившиеся на борту люди живы, с ними установлен контакт", - говорится в сообщении. Отмечается, что точное количество лиц, находившихся на борту воздушного судна, пока не сообщается. Спасательная операция продолжается.

https://ria.ru/20250615/vertolet-2022995310.html

балтийское море

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, балтийское море, эстония, сааремаа