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В Эстонии вертолет упал в Балтийское море
В Эстонии вертолет упал в Балтийское море - РИА Новости, 06.07.2025
В Эстонии вертолет упал в Балтийское море
Вертолёт упал в Балтийском море в Эстонии, все люди, находившиеся на борту воздушного судна, живы, с ними установлен контакт, сообщает телерадиокомпания ERR со... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:50:00+03:00
2025-07-06T12:50:00+03:00
2025-07-06T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вертолёт упал в Балтийском море в Эстонии, все люди, находившиеся на борту воздушного судна, живы, с ними установлен контакт, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на местный департамент полиции и пограничной охраны. "В воскресенье, 6 июля, в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа упал вертолёт. Информация о ЧП поступила в Центр тревоги в 11.15 (совпадает с мск - ред.)... По имеющимся на данный момент данным, все находившиеся на борту люди живы, с ними установлен контакт", - говорится в сообщении. Отмечается, что точное количество лиц, находившихся на борту воздушного судна, пока не сообщается. Спасательная операция продолжается.
https://ria.ru/20250615/vertolet-2022995310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, балтийское море, эстония, сааремаа
В мире, Балтийское море, Эстония, Сааремаа
В Эстонии вертолет упал в Балтийское море
В Эстонии вертолёт упал между островами Вилсанди и Сааремаа в Балтийском море