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Ефимов: Москва с начала года выделила 70 га под возведение соцобъектов - РИА Новости, 06.07.2025
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14:12 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/efimov-2027269502.html
Ефимов: Москва с начала года выделила 70 га под возведение соцобъектов
Ефимов: Москва с начала года выделила 70 га под возведение соцобъектов - РИА Новости, 06.07.2025
Ефимов: Москва с начала года выделила 70 га под возведение соцобъектов
Москва с начала года выделила 66 земельных участков общей площадью 72 гектара для строительства социальных объектов, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:12:00+03:00
2025-07-06T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва с начала года выделила 66 земельных участков общей площадью 72 гектара для строительства социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Застройщикам, работающим по городскому заказу, с начала 2025 года выделено 66 земельных участков общей площадью 72 гектара. Площадки для возведения объектов по адресной инвестиционной программе предоставлены подрядчикам во всех административных округах. На них уже ведется или планируется строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, а также школ, детских садов, зданий для медицинских организаций, спортивных комплексов и других важных объектов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В том числе, указывается в сообщении, на северо-востоке столицы для развития транспортной и социнфраструктуры в текущем году было передано 25 гектаров, на юго-востоке под развитие улично-дорожной сети – почти 12 гектаров, на западе под образовательные и медучреждения более 6 гектаров.Ранее о завершении реконструкции за счет городского бюджета здания культурного центра "Ватутинки" в Новой Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Работы провели в 2021-2025 годах. Обновленный культурный центр обрел единую планировочную структуру, здесь создана безбарьерная среда. Трехуровнему зданию добавили этаж, в котором оборудовали открытую смотровую площадку. Кроме того, сделали двухэтажную пристройку. В результате общая площадь культурного центра увеличилась на треть – до 3,4 тысячи квадратных метров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Москва с начала года выделила 70 га под возведение соцобъектов

Ефимов: Москва с начала года выделила более 70 га под возведение соцобъектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва с начала года выделила 66 земельных участков общей площадью 72 гектара для строительства социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Застройщикам, работающим по городскому заказу, с начала 2025 года выделено 66 земельных участков общей площадью 72 гектара. Площадки для возведения объектов по адресной инвестиционной программе предоставлены подрядчикам во всех административных округах. На них уже ведется или планируется строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, а также школ, детских садов, зданий для медицинских организаций, спортивных комплексов и других важных объектов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В том числе, указывается в сообщении, на северо-востоке столицы для развития транспортной и социнфраструктуры в текущем году было передано 25 гектаров, на юго-востоке под развитие улично-дорожной сети – почти 12 гектаров, на западе под образовательные и медучреждения более 6 гектаров.
Ранее о завершении реконструкции за счет городского бюджета здания культурного центра "Ватутинки" в Новой Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Работы провели в 2021-2025 годах. Обновленный культурный центр обрел единую планировочную структуру, здесь создана безбарьерная среда. Трехуровнему зданию добавили этаж, в котором оборудовали открытую смотровую площадку. Кроме того, сделали двухэтажную пристройку. В результате общая площадь культурного центра увеличилась на треть – до 3,4 тысячи квадратных метров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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