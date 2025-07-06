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На Алтае три человека погибли в слетевшем с трассы автомобиле

На Алтае три человека погибли в слетевшем с трассы автомобиле - РИА Новости, 06.07.2025

На Алтае три человека погибли в слетевшем с трассы автомобиле

Три человека погибли в слетевшем с трассы и врезавшемся в тепломагистральные трубы автомобиле в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T20:55:00+03:00

2025-07-06T20:55:00+03:00

2025-07-06T20:55:00+03:00

происшествия

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дтп

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БАРНАУЛ, 6 июл - РИА Новости. Три человека погибли в слетевшем с трассы и врезавшемся в тепломагистральные трубы автомобиле в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Авария произошла в воскресенье на 13-м километре дороги "Славгород-Яровое". "Водитель - мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем Mazda Capella… не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (тепломагистральные трубы). В результате… водитель и его два пассажира - мужчина 1979 года рождения и женщина 1984 года рождения от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

республика алтай

алтайский край

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происшествия, республика алтай, алтайский край, дтп