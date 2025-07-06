https://ria.ru/20250706/donbass-2027492174.html

В ДНР сорвали 722 атаки украинских БПЛА за неделю

В ДНР сорвали 722 атаки украинских БПЛА за неделю - РИА Новости, 06.07.2025

В ДНР сорвали 722 атаки украинских БПЛА за неделю

Пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила, что в регионе за прошедшую неделю сорвали 722 террористических атаки украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:15:00+03:00

2025-07-06T15:15:00+03:00

2025-07-06T15:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

макеевка

горловка

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

пограничное управление фсб рф

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила, что в регионе за прошедшую неделю сорвали 722 террористических атаки украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачены 722 вражеских беспилотника. Из них нейтрализованы над Донецком и Макеевкой - 346, над Горловкой — 376 беспилотников", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ночь с 1 на 2 июля система "Купол Донбасса" сорвала ночной налет дронами - перехватила над Горловкой украинское беспилотное воздушное судно самолетного типа "Чаклун", вооруженное самодельным взрывным устройством. Также украинские боевики пытались нанести ущерб объектам газоснабжения на окраинах Макеевки. Инженеры-взрывотехники регионального управления ФСБ России, проведя обваловку вокруг взрывоопасных объектов, во взрывозащитных костюмах уничтожили взрывные устройства на месте.

https://ria.ru/20250706/bespilotniki-2027490680.html

россия

макеевка

горловка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, макеевка, горловка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, пограничное управление фсб рф