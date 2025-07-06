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В ДНР сорвали 722 атаки украинских БПЛА за неделю - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/donbass-2027492174.html
В ДНР сорвали 722 атаки украинских БПЛА за неделю
В ДНР сорвали 722 атаки украинских БПЛА за неделю - РИА Новости, 06.07.2025
В ДНР сорвали 722 атаки украинских БПЛА за неделю
Пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила, что в регионе за прошедшую неделю сорвали 722 террористических атаки украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:15:00+03:00
2025-07-06T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
макеевка
горловка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
пограничное управление фсб рф
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила, что в регионе за прошедшую неделю сорвали 722 террористических атаки украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачены 722 вражеских беспилотника. Из них нейтрализованы над Донецком и Макеевкой - 346, над Горловкой — 376 беспилотников", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ночь с 1 на 2 июля система "Купол Донбасса" сорвала ночной налет дронами - перехватила над Горловкой украинское беспилотное воздушное судно самолетного типа "Чаклун", вооруженное самодельным взрывным устройством. Также украинские боевики пытались нанести ущерб объектам газоснабжения на окраинах Макеевки. Инженеры-взрывотехники регионального управления ФСБ России, проведя обваловку вокруг взрывоопасных объектов, во взрывозащитных костюмах уничтожили взрывные устройства на месте.
https://ria.ru/20250706/bespilotniki-2027490680.html
россия
макеевка
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россия, макеевка, горловка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, пограничное управление фсб рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Макеевка, Горловка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Пограничное управление ФСБ РФ
В ДНР сорвали 722 атаки украинских БПЛА за неделю

УФСБ по ДНР: система "Купол Донбасса" перехватила 722 беспилотника ВСУ за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила, что в регионе за прошедшую неделю сорвали 722 террористических атаки украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачены 722 вражеских беспилотника. Из них нейтрализованы над Донецком и Макеевкой - 346, над Горловкой — 376 беспилотников", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ночь с 1 на 2 июля система "Купол Донбасса" сорвала ночной налет дронами - перехватила над Горловкой украинское беспилотное воздушное судно самолетного типа "Чаклун", вооруженное самодельным взрывным устройством. Также украинские боевики пытались нанести ущерб объектам газоснабжения на окраинах Макеевки.
Инженеры-взрывотехники регионального управления ФСБ России, проведя обваловку вокруг взрывоопасных объектов, во взрывозащитных костюмах уничтожили взрывные устройства на месте.
Приложение Радар. НФ на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМакеевкаГорловкаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПограничное управление ФСБ РФ
 
 
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