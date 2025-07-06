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ВС России продолжают охват Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:22 06.07.2025 (обновлено: 20:49 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/dnr-2027537425.html
ВС России продолжают охват Красноармейска, заявил Пушилин
ВС России продолжают охват Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.07.2025
ВС России продолжают охват Красноармейска, заявил Пушилин
ВС РФ продолжают охват Красноармейска, противнику перерезают логистику, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:22:00+03:00
2025-07-06T20:49:00+03:00
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
красноармейск
денис пушилин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВС РФ продолжают охват Красноармейска, противнику перерезают логистику, сообщил глава региона Денис Пушилин."Мы видим, что продолжается охват самого города Красноармейска. Мы видим перерезание логистики, мы видим продвижение, и, опять же, встречается это достаточно серьезным сопротивлением в направлении Новоэкономического. Я абсолютно точно вижу ту динамику, которая позволяет говорить о том, что неизбежность освобождения всех населенных пунктов, в том числе Красноармейска, это неизбежная составляющая", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, красноармейск, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Денис Пушилин
ВС России продолжают охват Красноармейска, заявил Пушилин

Пушилин: ВС РФ продолжают охват Красноармейска в ДНР, перерезают логистику ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВС РФ продолжают охват Красноармейска, противнику перерезают логистику, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Мы видим, что продолжается охват самого города Красноармейска. Мы видим перерезание логистики, мы видим продвижение, и, опять же, встречается это достаточно серьезным сопротивлением в направлении Новоэкономического. Я абсолютно точно вижу ту динамику, которая позволяет говорить о том, что неизбежность освобождения всех населенных пунктов, в том числе Красноармейска, это неизбежная составляющая", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФКрасноармейскДенис Пушилин
 
 
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