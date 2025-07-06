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Главу Карабудахкентского района Дагестана арестовали до 2 сентября - РИА Новости, 06.07.2025
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13:39 06.07.2025 (обновлено: 13:44 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/dagestan-2027481687.html
Главу Карабудахкентского района Дагестана арестовали до 2 сентября
Главу Карабудахкентского района Дагестана арестовали до 2 сентября - РИА Новости, 06.07.2025
Главу Карабудахкентского района Дагестана арестовали до 2 сентября
Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев, обвиняемый в мошенничестве с хищением более 56 миллионов рублей, арестован до 2 сентября, сообщили в РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T13:39:00+03:00
2025-07-06T13:44:00+03:00
происшествия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев, обвиняемый в мошенничестве с хищением более 56 миллионов рублей, арестован до 2 сентября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике."По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении главы Карабудахкентского района в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября 2025 года". – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250705/dagestan-2027395246.html
республика дагестан
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происшествия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу Карабудахкентского района Дагестана арестовали до 2 сентября

В Дагестане главу Карабудахкентского района Амиралиева арестовали до 2 сентября

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев, обвиняемый в мошенничестве с хищением более 56 миллионов рублей, арестован до 2 сентября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении главы Карабудахкентского района в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября 2025 года". – говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Задержанного главу Карабудахкентского района доставили из зоны СВО
5 июля, 17:53
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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