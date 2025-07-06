https://ria.ru/20250706/buyakevich-2027454026.html

Позиция Запада по отношению к России в ОБСЕ не монолитна, заявил Буякевич

Позиция Запада по отношению к России в ОБСЕ не монолитна, заявил Буякевич - РИА Новости, 06.07.2025

Позиция Запада по отношению к России в ОБСЕ не монолитна, заявил Буякевич

Позиция Запада по отношению к России на площадке ОБСЕ не монолитна, есть те, кто не поддерживает жесткие антироссийские установки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:38:00+03:00

2025-07-06T08:38:00+03:00

2025-07-06T08:48:00+03:00

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ВЕНА, 6 июл - РИА Новости. Позиция Запада по отношению к России на площадке ОБСЕ не монолитна, есть те, кто не поддерживает жесткие антироссийские установки, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич."Во-первых, нам удаётся донести нашу позицию, и это важно. Самые агрессивные наши оппоненты - скандинавские страны, северо-западный блок Европы, Дания и особенно Швеция. Прибалтика традиционно занимает жёсткую позицию. Франция и Германия тоже агрессивно настроены, хотя в меньшей степени. Но что их сильно раздражает, так это то, что наш голос звучит на многосторонних площадках. Почему? Потому что на Западе нет монолитной позиции. Когда говорят о "коллективном Западе", это лишь формальная характеристика - страны связаны блоковой дисциплиной НАТО и Евросоюза, но внутри много разных взглядов", - сказал Буякевич.Он добавил, что "есть немало умных людей в их политических элитах и общественном мнении, которые не разделяют жёсткие антироссийские установки, которые могут привести к масштабному военному конфликту в Европе". "Особенно они не согласны с масштабной милитаризацией Европейского Союза. Поэтому их оппонентов и раздражает, что наша позиция заставляет людей задумываться", - пояснил дипломат.Кроме того, по его словам, на площадке ОБСЕ есть не только противники России, но и союзники, и нейтральные страны, которые внимательно следят за российской позицией. "Это также раздражает приверженцев антироссийских установок, ведь мы системно и последовательно разбираем западные пропагандистские наработки, например, попытки создать "специальный трибунал для руководства России", основанный на пропагандистских обвинениях украинской стороны, а также истории о "сексуальном насилии", "депортации детей", "насильственном призыве" и прочем", - уточнил Буякевич.Он добавил, что когда российская сторона разоблачает эти бездоказательные обвинения фактами - например, что никто даже не может назвать точное число якобы "депортированных" детей, или в ситуации, когда они детские лагеря выставляют как "концлагеря" - это их сильно раздражает. "Их позиции несостоятельны, и они боятся, что наша аргументация будет убеждать другие общества. Население большинства стран не в восторге от перспектив масштабного военного столкновения, и это тоже чувствуют и опасаются наши оппоненты", - заключил собеседник агентства.Ранее стало известно, что Совет Европы готовится создать так называемый специальный "трибунал" по неким "преступлениям России" на Украине.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявлял ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250311/obse-2004399503.html

https://ria.ru/20250311/peskov-2004397651.html

https://ria.ru/20250208/lukashevich-1998157180.html

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