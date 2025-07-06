Дипломат рассказал, как западные партнеры оценивают ситуацию на Украине
Буякевич: на Западе трезво оценивают ситуацию с конфликтом на Украине
© AP Photo / Heinz-Peter BaderОператор снимает логотип ОБСЕ
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Оператор снимает логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 июл - РИА Новости. Западные партнеры в ходе обмена мнениями с российской стороной в кулуарах ОБСЕ дают трезвые оценки ситуации вокруг конфликта на Украине, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Многосторонняя дипломатия - это не только официальный обмен мнениями за столом переговоров или в зале Постоянного совета. Это ещё и кулуарный обмен мнениями. И вот именно в таких неофициальных разговорах, о которых не принято говорить публично, наши западные партнёры часто делятся с нами очень трезвыми оценками происходящего. Другое дело, что те, кто реально понимает ситуацию и осознаёт растущие военные риски, не могут об этом говорить открыто. Почему? Потому что их тут же уволят", - сказал Буякевич.
Дипломат добавил, что таких людей не только уволят, но и подвергнут настоящему гражданскому остракизму - фактически, гражданской казни. "Представьте: у вас ипотека, машина в кредите, дети в школе, за которых нужно платить. А вы, работая политконсультантом или сотрудником политического корпуса в какой-нибудь западной стране, заявляете, что поддерживаете разрядку и нормализацию отношений с Россией. Вас тут же увольняют, а потом с "волчьим билетом" нигде не берут - и вся ваша жизнь идёт под откос", - пояснил он.
Таким образом, по его словам, неофициальные контакты показывают: на Западе ещё немало здравомыслящих людей, которые понимают всю серьёзность ситуации и губительность политики их руководства. Но публично они этого никогда не признают.
«
"Что же может изменить ситуацию и увеличить количество поддержки? Думаю, сейчас это может сделать только одно — убедительно показать Европе цену этой политики, продемонстрировать, сколько они потеряют, если доведут дело до военного столкновения. Они должны понять, что потеряют гораздо больше, чем приобретут. Потому что среди европейских политэлит бытует противоположное мнение: многие думают, что они смогут выиграть, если заставят Москву прогнуться, или даже добьются смены политического режима в России - чтобы заново освоить российские рынки, поделить ресурсы и так далее", - уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что российской стороне нужно доказать обратное - и сделать это убедительно, в том числе через ее твёрдую политику в рамках ОБСЕ: "что военное столкновение с Россией или дальнейшая эскалация войны приведёт к экономическому краху Европы, не говоря уже о трагедиях, которые всегда сопровождают военные конфликты".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18