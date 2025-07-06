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Путин поблагодарил коллег из стран БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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18:10 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027521110.html
Путин поблагодарил коллег из стран БРИКС
Путин поблагодарил коллег из стран БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Путин поблагодарил коллег из стран БРИКС
Президент России Владимир Путин поблагодарил коллег из стран объединения БРИКС за конструктивное взаимодействие. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:10:00+03:00
2025-07-06T18:10:00+03:00
россия
рио-де-жанейро (город)
бразилия
владимир путин
сергей лавров
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил коллег из стран объединения БРИКС за конструктивное взаимодействие. "В заключение хотел бы вновь поблагодарить коллег из государств - участников БРИКС за плодотворное конструктивное взаимодействие", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции. Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
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россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, владимир путин, сергей лавров, брикс, в мире
Россия, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, В мире
Путин поблагодарил коллег из стран БРИКС

Путин поблагодарил коллег из стран БРИКС за конструктивное взаимодействие

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил коллег из стран объединения БРИКС за конструктивное взаимодействие.
"В заключение хотел бы вновь поблагодарить коллег из государств - участников БРИКС за плодотворное конструктивное взаимодействие", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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