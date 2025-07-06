https://ria.ru/20250706/briks-2027521110.html
Путин поблагодарил коллег из стран БРИКС
Путин поблагодарил коллег из стран БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Путин поблагодарил коллег из стран БРИКС
Президент России Владимир Путин поблагодарил коллег из стран объединения БРИКС за конструктивное взаимодействие. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:10:00+03:00
2025-07-06T18:10:00+03:00
2025-07-06T18:10:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил коллег из стран объединения БРИКС за конструктивное взаимодействие. "В заключение хотел бы вновь поблагодарить коллег из государств - участников БРИКС за плодотворное конструктивное взаимодействие", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции. Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, владимир путин, сергей лавров, брикс, в мире
Россия, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, В мире
Путин поблагодарил коллег из стран БРИКС
Путин поблагодарил коллег из стран БРИКС за конструктивное взаимодействие