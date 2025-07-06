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Ангра-дус-Рейс может стать новым направлением для российских туристов - РИА Новости, 06.07.2025
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Туризм
 
04:38 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027445596.html
Ангра-дус-Рейс может стать новым направлением для российских туристов
Ангра-дус-Рейс может стать новым направлением для российских туристов - РИА Новости, 06.07.2025
Ангра-дус-Рейс может стать новым направлением для российских туристов
Международный муниципальный форум стран БРИКС подписал соглашение с мэрией бразильского города Ангра‑дус‑Рейс о совместном продвижении туристических маршрутов,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T04:38:00+03:00
2025-07-06T04:38:00+03:00
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости, Кирилл Руденко. Международный муниципальный форум стран БРИКС подписал соглашение с мэрией бразильского города Ангра‑дус‑Рейс о совместном продвижении туристических маршрутов, сообщил РИА Новости председатель оргкомитета форума Михаил Черепанов. "Мы вчера подписали соглашение с мэром Ангра‑дус‑Рейс о развитии туристических потоков в этот 150‑тысячный город с прекрасной прибрежной зоной. Наша задача - максимально продвигать его среди городов стран БРИКС и стран-партнёров объединения", - сказал Черепанов. По словам собеседника агентства, соглашение открывает россиянам новый безопасный маршрут отдыха - мэрия бразильского города подробно представила статистику снижения преступности за последние пять лет и свои планы расширения туристической инфраструктуры. Ангра-дус-Рейс готов помимо туризма предложить российскому бизнесу проекты государственно‑частного партнёрства - от строительства отелей до запуска обрабатывающих предприятий. "Российским инвесторам могут быть интересны проекты, которые здесь предлагают, строительство предприятий. Они, например, добывают анчоусы и рыбу, но перерабатывают это сырьё в другом месте", - пояснил Черепанов. Председатель оргкомитета муниципального форума отметил в связи с новым соглашением потенциал налаживания контактов между российскими и бразильскими деловыми кругами в целом, поскольку Ангра-дус-Рейс сотрудничает с местными торгово-промышленными палатами и готов поддерживать экспортно-импортные проекты. Проблему отсутствия прямых перелётов между Россией и Бразилией, которая препятствует как туристам, так и бизнесу двух стран, планируют, по словам Черепанова, вынести на обсуждение Делового совета БРИКС. "Логистику упростят для наших граждан, летать с пересадками никто не хочет. Этот вопрос понятен и я думаю, со временем будет решен", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250706/briks-2027445016.html
https://ria.ru/20250302/braziliya-2002192299.html
https://ria.ru/20250619/brazilija-2023787611.html
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россия, бразилия, брикс, новости - туризм
Туризм, Россия, Бразилия, БРИКС, Новости - Туризм
Ангра-дус-Рейс может стать новым направлением для российских туристов

Форум БРИКС подписал соглашение с мэрией бразильского города Ангра дус Рейс

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости, Кирилл Руденко. Международный муниципальный форум стран БРИКС подписал соглашение с мэрией бразильского города Ангра‑дус‑Рейс о совместном продвижении туристических маршрутов, сообщил РИА Новости председатель оргкомитета форума Михаил Черепанов.
"Мы вчера подписали соглашение с мэром Ангра‑дус‑Рейс о развитии туристических потоков в этот 150‑тысячный город с прекрасной прибрежной зоной. Наша задача - максимально продвигать его среди городов стран БРИКС и стран-партнёров объединения", - сказал Черепанов.
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По словам собеседника агентства, соглашение открывает россиянам новый безопасный маршрут отдыха - мэрия бразильского города подробно представила статистику снижения преступности за последние пять лет и свои планы расширения туристической инфраструктуры.
Ангра-дус-Рейс готов помимо туризма предложить российскому бизнесу проекты государственно‑частного партнёрства - от строительства отелей до запуска обрабатывающих предприятий.
"Российским инвесторам могут быть интересны проекты, которые здесь предлагают, строительство предприятий. Они, например, добывают анчоусы и рыбу, но перерабатывают это сырьё в другом месте", - пояснил Черепанов.
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Председатель оргкомитета муниципального форума отметил в связи с новым соглашением потенциал налаживания контактов между российскими и бразильскими деловыми кругами в целом, поскольку Ангра-дус-Рейс сотрудничает с местными торгово-промышленными палатами и готов поддерживать экспортно-импортные проекты.
Проблему отсутствия прямых перелётов между Россией и Бразилией, которая препятствует как туристам, так и бизнесу двух стран, планируют, по словам Черепанова, вынести на обсуждение Делового совета БРИКС.
"Логистику упростят для наших граждан, летать с пересадками никто не хочет. Этот вопрос понятен и я думаю, со временем будет решен", - заключил собеседник агентства.
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