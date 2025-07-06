https://ria.ru/20250706/briks-2027445596.html

Ангра-дус-Рейс может стать новым направлением для российских туристов

Ангра-дус-Рейс может стать новым направлением для российских туристов - РИА Новости, 06.07.2025

Ангра-дус-Рейс может стать новым направлением для российских туристов

Международный муниципальный форум стран БРИКС подписал соглашение с мэрией бразильского города Ангра‑дус‑Рейс о совместном продвижении туристических маршрутов,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T04:38:00+03:00

2025-07-06T04:38:00+03:00

2025-07-06T04:38:00+03:00

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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости, Кирилл Руденко. Международный муниципальный форум стран БРИКС подписал соглашение с мэрией бразильского города Ангра‑дус‑Рейс о совместном продвижении туристических маршрутов, сообщил РИА Новости председатель оргкомитета форума Михаил Черепанов. "Мы вчера подписали соглашение с мэром Ангра‑дус‑Рейс о развитии туристических потоков в этот 150‑тысячный город с прекрасной прибрежной зоной. Наша задача - максимально продвигать его среди городов стран БРИКС и стран-партнёров объединения", - сказал Черепанов. По словам собеседника агентства, соглашение открывает россиянам новый безопасный маршрут отдыха - мэрия бразильского города подробно представила статистику снижения преступности за последние пять лет и свои планы расширения туристической инфраструктуры. Ангра-дус-Рейс готов помимо туризма предложить российскому бизнесу проекты государственно‑частного партнёрства - от строительства отелей до запуска обрабатывающих предприятий. "Российским инвесторам могут быть интересны проекты, которые здесь предлагают, строительство предприятий. Они, например, добывают анчоусы и рыбу, но перерабатывают это сырьё в другом месте", - пояснил Черепанов. Председатель оргкомитета муниципального форума отметил в связи с новым соглашением потенциал налаживания контактов между российскими и бразильскими деловыми кругами в целом, поскольку Ангра-дус-Рейс сотрудничает с местными торгово-промышленными палатами и готов поддерживать экспортно-импортные проекты. Проблему отсутствия прямых перелётов между Россией и Бразилией, которая препятствует как туристам, так и бизнесу двух стран, планируют, по словам Черепанова, вынести на обсуждение Делового совета БРИКС. "Логистику упростят для наших граждан, летать с пересадками никто не хочет. Этот вопрос понятен и я думаю, со временем будет решен", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250706/briks-2027445016.html

https://ria.ru/20250302/braziliya-2002192299.html

https://ria.ru/20250619/brazilija-2023787611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бразилия, брикс, новости - туризм