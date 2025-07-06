Как сейчас живет Александр Устюгов, главный боец "Ментовских войн"
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Бесстрашный опер Шилов из популярного сериала "Ментовские войны" на долгое время стал визитной карточкой Александра Устюгова, который на сегодняшний день остается одним из самых востребованных актеров российского кино.
Путь артиста к успеху был не безоблачным, ему пришлось пройти через взлёты и падения. О его творческом пути и насыщенной личной жизни - в материале РИА Новости.
Можно было получить "по лицу" за тягу к творчеству
Будущий актер родился и вырос в городе Экибастуз в Казахстане. Его отец-столяр и мать-воспитательница едва сводили концы с концами, но смогли привить сыну главное — любовь к труду и настойчивость в достижении цели.
Его юность прошла в суровых реалиях провинциального города, по словам актёра, он не мог даже друзьям во дворе рассказать о том, что учится в художественной школе.
Это было слишком небезопасно, можно было запросто получить "по лицу" от собственных товарищей за столь немужские увлечения.
Тягу к искусству Александру привила бабушка, которая в молодости играла в омском театре. Она водила внука на спектакли, читала ему классику и разжигала в нём ту самую творческую "искру".
После окончания школы Александр устроился работать в угольный разрез, чтобы заработать на билет до Москвы и поступить в театральный, а спустя пару месяцев мастер участка уговорил его поступить в ПТУ.
Актер Александр Устюгов
Работал осветителем в ТЮЗе
Затем Устюгов переехал в Омск, где поступил в институт инженеров транспорта. На третьем курсе поступил на работу в Омский ТЮЗ осветителем, а в вузе перевёлся на заочное отделение.
Вскоре он работал не только осветителем, но и актёром, и лишь после этого поступил в Омский областной колледж культуры и искусств на актёрское отделение, после окончания которого переехал в Москву и сумел поступить в Щукинское училище.
Сразу после окончания которого актёр был принят в труппу Российского академического молодёжного театра, где прослужил 11 лет, до 2014 года.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкАктеры театра РАМТ Ирина Низина и Александр Устюгов во время церемонии вручения театральной премии "Чайка", которая прошла в МХТ им.Чехова
Актеры театра РАМТ Ирина Низина и Александр Устюгов во время церемонии вручения театральной премии "Чайка", которая прошла в МХТ им.Чехова
Прошел за 5 минут кастинг и 13 лет играл одну роль
Актер не только играл в постановках, но и сам ставил спектакли, на счету Устюгова есть несколько режиссёрских работ в театре.
Однако кинематограф долго не замечал Устюгова. В конце 1990-х — начале 2000-х он снимался в эпизодах, причем сцены с его участием часто вырезали при монтаже.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Устюгов на съемочной площадке
Актер Александр Устюгов на съемочной площадке
Однако всё изменилось в 2004-м, когда ему предложили роль оперативника Романа Шилова в сериале "Ментовские войны". Успех проекта превзошёл все ожидания.
Устюгов, прошедший кастинг за 5 минут, совершенно не подозревал, что Роман Шилов еще на 13 лет будет его ролью. После которой он станет одним из самых востребованных актеров в кино.
© Студия "Панорама" (2004)Кадр из сериала "Ментовские войны"
© Студия "Панорама" (2004)
Кадр из сериала "Ментовские войны"
Два неудачных брака и предынфарктное состояние
Впервые Александр Устюгов женился в 2005 году, его избранницей стала однокурсница Янина Соколовская. В 2007 году в семье родилась дочь Евгения, а когда ей было 8 лет, её родители расстались. С дочерью у Устюгова остались хорошие отношения.
После развода Александр Устюгов женился во второй раз, выбрав дочь известного бизнесмена Анну Озар.
Молодые сыграли шикарную свадьбу, провели медовый месяц во Франции и через несколько месяцев расстались по причине полного несовпадения характеров.
После двух разводов Устюгов полностью погрузился в работу с головой. Съёмки по 20 часов, бесконечные перелёты, стресс — в 2022-м он рухнул на съёмочной площадке с сильной болью в груди.
Врачи поставили диагноз "предынфарктное состояние".
Актёру пришлось взять паузу, отказаться от многих проектов и заняться своим здоровьем.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Устюгов, режиссер и сценарист Николай Хомерики и продюсеры Марат Ким и Тимур Хван на съемочной площадке своего фильма "Белый снег"
Актер Александр Устюгов, режиссер и сценарист Николай Хомерики и продюсеры Марат Ким и Тимур Хван на съемочной площадке своего фильма "Белый снег"
Тайная свадьба и медовый месяц в Таиланде
Долгое время актер старался не афишировать свою личную жизнь. Однако в начале 2025 года появились слухи о его романе с актрисой Аглаей Шиловской, с которой они на сцене играли в одном спектакле.
Устюгов старше своей избранницы на 16 лет, несмотря на это пара не побоялась зарегистрировать свои отношения.
О том, что они тайно сыграли свадьбу, подтвердили сами актеры в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Молодожены провели медовый месяц в Таиланде.
Остается только пожелать счастья в личной жизни и дальнейших успехов в карьере обоим молодоженам.
Актриса Аглая Шиловская