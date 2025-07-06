https://ria.ru/20250706/aeroporty-2027470030.html

Минтранс рассказал о работе аэропортов, где сняли ограничения

Минтранс рассказал о работе аэропортов, где сняли ограничения - РИА Новости, 06.07.2025

Минтранс рассказал о работе аэропортов, где сняли ограничения

Аэропорты, в которых сняли ограничения, входят в плановый режим работы, сообщил Минтранс. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T11:08:00+03:00

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россия

нижний новгород

иваново

шереметьево (аэропорт)

пулково (аэропорт)

тамбов

общество

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Аэропорты, в которых сняли ограничения, входят в плановый режим работы, сообщил Минтранс."По состоянию на утро 6 июля все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день", — заявили в ведомстве.По данным министерства:Сейчас массового скопления пассажиров там, где сняли ограничения, нет, очереди сохраняются к кассам продажи билетов — время ожидания до часа, ситуация постепенно нормализуется, добавили в Минтрансе.Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сохраняются в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля.

https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027409738.html

https://ria.ru/20250706/blestyaschie-2027430356.html

россия

нижний новгород

иваново

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нижний новгород, иваново, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт), тамбов, общество