https://ria.ru/20250706/aeroporty-2027470030.html
Минтранс рассказал о работе аэропортов, где сняли ограничения
Минтранс рассказал о работе аэропортов, где сняли ограничения - РИА Новости, 06.07.2025
Минтранс рассказал о работе аэропортов, где сняли ограничения
Аэропорты, в которых сняли ограничения, входят в плановый режим работы, сообщил Минтранс. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T11:08:00+03:00
2025-07-06T11:08:00+03:00
2025-07-06T11:24:00+03:00
россия
нижний новгород
иваново
шереметьево (аэропорт)
пулково (аэропорт)
тамбов
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Аэропорты, в которых сняли ограничения, входят в плановый режим работы, сообщил Минтранс."По состоянию на утро 6 июля все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день", — заявили в ведомстве.По данным министерства:Сейчас массового скопления пассажиров там, где сняли ограничения, нет, очереди сохраняются к кассам продажи билетов — время ожидания до часа, ситуация постепенно нормализуется, добавили в Минтрансе.Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сохраняются в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля.
https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027409738.html
https://ria.ru/20250706/blestyaschie-2027430356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, нижний новгород, иваново, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт), тамбов, общество
Россия, Нижний Новгород, Иваново, Шереметьево (аэропорт), Пулково (аэропорт), Тамбов, Общество
Минтранс рассказал о работе аэропортов, где сняли ограничения
Минтранс: аэропорты, в которых сняли ограничения, входят в плановый режим работы