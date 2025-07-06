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Минтранс рассказал о работе аэропортов, где сняли ограничения - РИА Новости, 06.07.2025
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11:08 06.07.2025 (обновлено: 11:24 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/aeroporty-2027470030.html
Минтранс рассказал о работе аэропортов, где сняли ограничения
Минтранс рассказал о работе аэропортов, где сняли ограничения - РИА Новости, 06.07.2025
Минтранс рассказал о работе аэропортов, где сняли ограничения
Аэропорты, в которых сняли ограничения, входят в плановый режим работы, сообщил Минтранс. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T11:08:00+03:00
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россия
нижний новгород
иваново
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Аэропорты, в которых сняли ограничения, входят в плановый режим работы, сообщил Минтранс."По состоянию на утро 6 июля все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день", — заявили в ведомстве.По данным министерства:Сейчас массового скопления пассажиров там, где сняли ограничения, нет, очереди сохраняются к кассам продажи билетов — время ожидания до часа, ситуация постепенно нормализуется, добавили в Минтрансе.Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сохраняются в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля.
https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027409738.html
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россия, нижний новгород, иваново, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт), тамбов, общество
Россия, Нижний Новгород, Иваново, Шереметьево (аэропорт), Пулково (аэропорт), Тамбов, Общество
Минтранс рассказал о работе аэропортов, где сняли ограничения

Минтранс: аэропорты, в которых сняли ограничения, входят в плановый режим работы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка у табло в аэропорту
Девушка у табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Аэропорты, в которых сняли ограничения, входят в плановый режим работы, сообщил Минтранс.
"По состоянию на утро 6 июля все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день", — заявили в ведомстве.
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"Аэрофлот" напомнил пассажирам о возможности отказа от перевозки
Вчера, 20:17
По данным министерства:
  • в Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс, 158 — отменили;
  • в Пулково — 36 и 87 рейсов соответственно;
  • в Нижнем Новгороде отменили 12 рейсов, аэропорт приступил к работе.
Сейчас массового скопления пассажиров там, где сняли ограничения, нет, очереди сохраняются к кассам продажи билетов — время ожидания до часа, ситуация постепенно нормализуется, добавили в Минтрансе.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сохраняются в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля.
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00:14
 
РоссияНижний НовгородИвановоШереметьево (аэропорт)Пулково (аэропорт)ТамбовОбщество
 
 
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