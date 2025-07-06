https://ria.ru/20250706/aeroporty-2027431082.html

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения - РИА Новости, 06.07.2025

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T00:23:00+03:00

2025-07-06T00:23:00+03:00

2025-07-06T00:23:00+03:00

жуковский

раменский

артем кореняко

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он. Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250705/aeroport-2027422037.html

жуковский

раменский

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Дарья Буймова

жуковский, раменский, артем кореняко, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность