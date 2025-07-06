https://ria.ru/20250706/aeroporty-2027431082.html
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения - РИА Новости, 06.07.2025
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:23:00+03:00
2025-07-06T00:23:00+03:00
2025-07-06T00:23:00+03:00
жуковский
раменский
артем кореняко
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он. Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250705/aeroport-2027422037.html
жуковский
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, раменский, артем кореняко, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Жуковский, Раменский, Артем Кореняко, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов