https://ria.ru/20250706/aeroport-2027555164.html

В аэропорту Пскова сняли ограничения

В аэропорту Пскова сняли ограничения - РИА Новости, 06.07.2025

В аэропорту Пскова сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T23:56:00+03:00

2025-07-06T23:56:00+03:00

2025-07-06T23:56:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропорту Псков сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

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псков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, туризм, новости - туризм