https://ria.ru/20250706/aeroport-2027555164.html
В аэропорту Пскова сняли ограничения
В аэропорту Пскова сняли ограничения - РИА Новости, 06.07.2025
В аэропорту Пскова сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T23:56:00+03:00
2025-07-06T23:56:00+03:00
2025-07-06T23:56:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропорту Псков сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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псков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, туризм, новости - туризм
Псков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество, Туризм, Новости - Туризм
В аэропорту Пскова сняли ограничения
Росавиация: в аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов