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В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 06.07.2025
В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:26:00+03:00
2025-07-06T22:26:00+03:00
2025-07-06T22:26:00+03:00
иваново
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля, сообщает Росавиация. "В аэропортах: Иваново ("Южный"); Тамбов ("Донское"); Ярославль ("Туношна") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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иваново, тамбов, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна , происшествия
Иваново, Тамбов, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна , Происшествия
В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли ограничения
В Иваново, Тамбове и Ярославле сняли ограничения на прием и выпуск самолетов