https://ria.ru/20250706/aeroport-2027548777.html

В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли ограничения

В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 06.07.2025

В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:26:00+03:00

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иваново

тамбов

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туношна

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля, сообщает Росавиация. "В аэропортах: Иваново ("Южный"); Тамбов ("Донское"); Ярославль ("Туношна") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250706/aeroport-2027532284.html

иваново

тамбов

ярославль

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иваново, тамбов, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна , происшествия