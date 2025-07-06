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В нижегородском аэропорту отмененили 26 рейсов - РИА Новости, 06.07.2025
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19:39 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027533470.html
В нижегородском аэропорту отмененили 26 рейсов
В нижегородском аэропорту отмененили 26 рейсов - РИА Новости, 06.07.2025
В нижегородском аэропорту отмененили 26 рейсов
В нижегородском аэропорту "Чкалов", столкнувшемся с наиболее длительными ограничениями, отменено 26 рейсов, 13 задерживаются более чем на 2 часа, сообщил... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T19:39:00+03:00
2025-07-06T19:39:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В нижегородском аэропорту "Чкалов", столкнувшемся с наиболее длительными ограничениями, отменено 26 рейсов, 13 задерживаются более чем на 2 часа, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "С наиболее продолжительными ограничениями на работу столкнулся нижегородский аэропорт Чкалов (Стригино). Его смены также усилены и готовы к оформлению пассажиров и багажа, обеспечению оперативного обслуживания самолетов после их прибытия. По данным на 18.00 мск в нижегородском аэропорту отменено на прилет и вылет 26 рейсов. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 13 рейсов", - говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале. Как уточняет ведомство, между Нижним Новгородом и Москвой на поезда в обоих направлениях на 6-8 июля в наличии есть почти 9 тысяч свободных мест, при необходимости их число будет увеличено.
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нижний новгород, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, туризм, новости - туризм
Нижний Новгород, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Туризм, Новости - Туризм
В нижегородском аэропорту отмененили 26 рейсов

Росавиация: в нижегородском аэропорту отмененили 26 рейсов, еще 13 задерживаются

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкНовый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Новый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Новый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В нижегородском аэропорту "Чкалов", столкнувшемся с наиболее длительными ограничениями, отменено 26 рейсов, 13 задерживаются более чем на 2 часа, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"С наиболее продолжительными ограничениями на работу столкнулся нижегородский аэропорт Чкалов (Стригино). Его смены также усилены и готовы к оформлению пассажиров и багажа, обеспечению оперативного обслуживания самолетов после их прибытия. По данным на 18.00 мск в нижегородском аэропорту отменено на прилет и вылет 26 рейсов. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 13 рейсов", - говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
Как уточняет ведомство, между Нижним Новгородом и Москвой на поезда в обоих направлениях на 6-8 июля в наличии есть почти 9 тысяч свободных мест, при необходимости их число будет увеличено.
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Нижний НовгородАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоТуризмНовости - Туризм
 
 
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