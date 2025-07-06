https://ria.ru/20250706/aeroport-2027441964.html

В аэропорту Южно-Сахалинска задержали несколько рейсов

В аэропорту Южно-Сахалинска задержали несколько рейсов - РИА Новости, 06.07.2025

В аэропорту Южно-Сахалинска задержали несколько рейсов

Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T03:23:00+03:00

2025-07-06T03:23:00+03:00

2025-07-06T03:23:00+03:00

южно-сахалинск

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новосибирск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл - РИА Новости. Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Из-за тумана в Южно-Сахалинске по решению авиакомпаний изменено время прибытия/отправления яда рейсов", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что воздушная гавань работает в штатном режиме. По данным электронного табло аэропорта, задержан вылет трех рейсов в Москву и одного - в Новосибирск.

https://ria.ru/20250706/aeroport-2027439100.html

https://ria.ru/20250705/sochi-2027405431.html

южно-сахалинск

москва

новосибирск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южно-сахалинск, москва, новосибирск, общество