https://ria.ru/20250706/aeroport-2027441964.html
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали несколько рейсов
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали несколько рейсов - РИА Новости, 06.07.2025
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали несколько рейсов
Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:23:00+03:00
2025-07-06T03:23:00+03:00
2025-07-06T03:23:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл - РИА Новости. Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Из-за тумана в Южно-Сахалинске по решению авиакомпаний изменено время прибытия/отправления яда рейсов", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что воздушная гавань работает в штатном режиме. По данным электронного табло аэропорта, задержан вылет трех рейсов в Москву и одного - в Новосибирск.
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027439100.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, москва, новосибирск, общество
Южно-Сахалинск, Москва, Новосибирск, Общество
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали несколько рейсов
Туман стал причиной задержки четырех рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска