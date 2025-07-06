https://ria.ru/20250706/aeroport-2027439100.html

В Нижнем Новгороде отменили 12 рейсов за сутки

В Нижнем Новгороде отменили 12 рейсов за сутки - РИА Новости, 06.07.2025

В Нижнем Новгороде отменили 12 рейсов за сутки

В аэропорту Нижнего Новгорода отменено 12 рейсов за прошедшие сутки, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

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нижний новгород

санкт-петербург

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В аэропорту Нижнего Новгорода отменено 12 рейсов за прошедшие сутки, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Только что посетил временно закрытый для приема и выпуска воздушных судов из-за ограничений на использование воздушного пространства аэропорт Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG). На месте обсудил ситуацию с исполнительным директором воздушной гавани Эдуардом Кошенсковым, представителем "Аэрофлота" Александром Тихоновым... В аэропорту отменено 12 рейсов за пятое июля", - говорится в сообщении Кореняко. Он отметил, что в аэропорту работает усиленная смена сотрудников, а в терминале обстановка спокойная. Кроме того, по словам представителя Росавиации, в нем находится около 500 человек (при пропускной способности 900 человек). Кореняко подчеркнул, что услуги по ФАП-82 оказываются, гостиницы предоставляются, только "Аэрофлот" разместил в них около 40 пассажиров. Уточняется, что после снятия ограничений быстрее всего должны вылететь рейсы в Санкт-Петербург (авиакомпания "Россия") и в Самару (Red Wings), оба самолета Superjet ждут пассажиров в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20250705/sochi-2027405431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижний новгород, санкт-петербург, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, международная организация гражданской авиации