В Нижнем Новгороде отменили 12 рейсов за сутки
В аэропорту Нижнего Новгорода за прошедшие сутки отменили 12 рейсов
© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкНовый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Новый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В аэропорту Нижнего Новгорода отменено 12 рейсов за прошедшие сутки, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Только что посетил временно закрытый для приема и выпуска воздушных судов из-за ограничений на использование воздушного пространства аэропорт Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG). На месте обсудил ситуацию с исполнительным директором воздушной гавани Эдуардом Кошенсковым, представителем "Аэрофлота" Александром Тихоновым... В аэропорту отменено 12 рейсов за пятое июля", - говорится в сообщении Кореняко.
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Он отметил, что в аэропорту работает усиленная смена сотрудников, а в терминале обстановка спокойная.
Кроме того, по словам представителя Росавиации, в нем находится около 500 человек (при пропускной способности 900 человек). Кореняко подчеркнул, что услуги по ФАП-82 оказываются, гостиницы предоставляются, только "Аэрофлот" разместил в них около 40 пассажиров.
Уточняется, что после снятия ограничений быстрее всего должны вылететь рейсы в Санкт-Петербург (авиакомпания "Россия") и в Самару (Red Wings), оба самолета Superjet ждут пассажиров в Нижнем Новгороде.