https://ria.ru/20250705/zatsepery-2027355420.html

СК возбудил дела после гибели подростков-зацеперов на железной дороге

СК возбудил дела после гибели подростков-зацеперов на железной дороге - РИА Новости, 05.07.2025

СК возбудил дела после гибели подростков-зацеперов на железной дороге

Уголовные дела о нарушении правил безопасности на ж/д транспорте возбуждены по факту смерти от тока подростков-зацеперов на железной дороге в Московской и... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:02:00+03:00

2025-07-05T12:02:00+03:00

2025-07-05T12:02:00+03:00

происшествия

калужская область

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уголовные дела о нарушении правил безопасности на ж/д транспорте возбуждены по факту смерти от тока подростков-зацеперов на железной дороге в Московской и Калужской областях, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования подростка 2009 года рождения по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что 5 июля подросток в результате занятия зацепингом получил электрический удар током на крыше вагона электропоезда на ж/д станции Суходрев в Калужской области. От полученных травм подросток скончался на месте. Аналогичный случай произошел днем раннее в Московской области. Следствием установлено, что 4 июля 14-летний подросток в результате занятием зацепингом получил удар током на крыше электропоезда на ж/д станции Перловская. Травмы оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности на ж/д транспорте. Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц, вовлекших несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни.

https://ria.ru/20250117/zatseping-1994121782.html

https://ria.ru/20250410/moskva-2010523106.html

калужская область

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)