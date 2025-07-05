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СК возбудил дела после гибели подростков-зацеперов на железной дороге - РИА Новости, 05.07.2025
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12:02 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/zatsepery-2027355420.html
СК возбудил дела после гибели подростков-зацеперов на железной дороге
СК возбудил дела после гибели подростков-зацеперов на железной дороге - РИА Новости, 05.07.2025
СК возбудил дела после гибели подростков-зацеперов на железной дороге
Уголовные дела о нарушении правил безопасности на ж/д транспорте возбуждены по факту смерти от тока подростков-зацеперов на железной дороге в Московской и... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:02:00+03:00
2025-07-05T12:02:00+03:00
происшествия
калужская область
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уголовные дела о нарушении правил безопасности на ж/д транспорте возбуждены по факту смерти от тока подростков-зацеперов на железной дороге в Московской и Калужской областях, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования подростка 2009 года рождения по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что 5 июля подросток в результате занятия зацепингом получил электрический удар током на крыше вагона электропоезда на ж/д станции Суходрев в Калужской области. От полученных травм подросток скончался на месте. Аналогичный случай произошел днем раннее в Московской области. Следствием установлено, что 4 июля 14-летний подросток в результате занятием зацепингом получил удар током на крыше электропоезда на ж/д станции Перловская. Травмы оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности на ж/д транспорте. Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц, вовлекших несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни.
https://ria.ru/20250117/zatseping-1994121782.html
https://ria.ru/20250410/moskva-2010523106.html
калужская область
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, калужская область, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калужская область, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дела после гибели подростков-зацеперов на железной дороге

СК возбудил 2 дела после гибели зацеперов в Московской и Калужской областях

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уголовные дела о нарушении правил безопасности на ж/д транспорте возбуждены по факту смерти от тока подростков-зацеперов на железной дороге в Московской и Калужской областях, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования подростка 2009 года рождения по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что 5 июля подросток в результате занятия зацепингом получил электрический удар током на крыше вагона электропоезда на ж/д станции Суходрев в Калужской области. От полученных травм подросток скончался на месте.
Аналогичный случай произошел днем раннее в Московской области. Следствием установлено, что 4 июля 14-летний подросток в результате занятием зацепингом получил удар током на крыше электропоезда на ж/д станции Перловская. Травмы оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности на ж/д транспорте.
Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц, вовлекших несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни.
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ПроисшествияКалужская областьРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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