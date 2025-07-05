СК возбудил дела после гибели подростков-зацеперов на железной дороге
СК возбудил 2 дела после гибели зацеперов в Московской и Калужской областях
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уголовные дела о нарушении правил безопасности на ж/д транспорте возбуждены по факту смерти от тока подростков-зацеперов на железной дороге в Московской и Калужской областях, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования подростка 2009 года рождения по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что 5 июля подросток в результате занятия зацепингом получил электрический удар током на крыше вагона электропоезда на ж/д станции Суходрев в Калужской области. От полученных травм подросток скончался на месте.
Аналогичный случай произошел днем раннее в Московской области. Следствием установлено, что 4 июля 14-летний подросток в результате занятием зацепингом получил удар током на крыше электропоезда на ж/д станции Перловская. Травмы оказались смертельными. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности на ж/д транспорте.
Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц, вовлекших несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни.
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