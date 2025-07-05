Представитель ЮГК опроверг задержание президента компании
Представитель ЮГК опроверг задержание президента компании Константина Струкова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Представитель "Южуралзолота" (ЮГК) в беседе с РИА Новости опроверг задержание президента компании Константина Струкова.
Ранее в субботу издание "Коммерсант" писало о планах предпринимателя улететь из Челябинска в Турцию 5 июля на бизнес-джете, но Росавиация не позволила ему вылететь, после чего судебные приставы изъяли у Струкова на борту аннулированный к тому моменту загранпаспорт.
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"В течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Как ранее комментировал Константин Струков, выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали", — рассказал собеседник агентства.
Ранее на этой неделе стало известно об иске Генпрокуратуры с требованием передать государству все принадлежащие Струкову акции ЮГК и еще десяти компаний, связанных с ним. Суд уже принял обеспечительные меры по иску, их суть пока не обнародовалась.
ЮГК — четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. Струков владеет 67,8 процента ЮГК, еще 22 процента принадлежат "ААА Управление Капиталом" из группы "Газпромбанк", остальные 10,2 процента ценных бумаг — в свободном обращении.