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Представитель ЮГК опроверг задержание президента компании - РИА Новости, 06.07.2025
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23:52 05.07.2025 (обновлено: 00:44 06.07.2025)
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Представитель ЮГК опроверг задержание президента компании
Представитель ЮГК опроверг задержание президента компании - РИА Новости, 06.07.2025
Представитель ЮГК опроверг задержание президента компании
Представитель "Южуралзолота" (ЮГК) в беседе с РИА Новости опроверг задержание президента компании Константина Струкова. РИА Новости, 06.07.2025
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2025-07-06T00:44:00+03:00
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югк
происшествия
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Представитель "Южуралзолота" (ЮГК) в беседе с РИА Новости опроверг задержание президента компании Константина Струкова.Ранее в субботу издание "Коммерсант" писало о планах предпринимателя улететь из Челябинска в Турцию 5 июля на бизнес-джете, но Росавиация не позволила ему вылететь, после чего судебные приставы изъяли у Струкова на борту аннулированный к тому моменту загранпаспорт."В течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Как ранее комментировал Константин Струков, выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали", — рассказал собеседник агентства.Ранее на этой неделе стало известно об иске Генпрокуратуры с требованием передать государству все принадлежащие Струкову акции ЮГК и еще десяти компаний, связанных с ним. Суд уже принял обеспечительные меры по иску, их суть пока не обнародовалась.ЮГК — четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. Струков владеет 67,8 процента ЮГК, еще 22 процента принадлежат "ААА Управление Капиталом" из группы "Газпромбанк", остальные 10,2 процента ценных бумаг — в свободном обращении.
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москва, югк, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), генеральная прокуратура рф, россия, челябинск
Москва, ЮГК, Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Генеральная прокуратура РФ, Россия, Челябинск
Представитель ЮГК опроверг задержание президента компании

Представитель ЮГК опроверг задержание президента компании Константина Струкова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Представитель "Южуралзолота" (ЮГК) в беседе с РИА Новости опроверг задержание президента компании Константина Струкова.
Ранее в субботу издание "Коммерсант" писало о планах предпринимателя улететь из Челябинска в Турцию 5 июля на бизнес-джете, но Росавиация не позволила ему вылететь, после чего судебные приставы изъяли у Струкова на борту аннулированный к тому моменту загранпаспорт.
«
"В течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Как ранее комментировал Константин Струков, выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали", — рассказал собеседник агентства.
Ранее на этой неделе стало известно об иске Генпрокуратуры с требованием передать государству все принадлежащие Струкову акции ЮГК и еще десяти компаний, связанных с ним. Суд уже принял обеспечительные меры по иску, их суть пока не обнародовалась.
ЮГК — четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. Струков владеет 67,8 процента ЮГК, еще 22 процента принадлежат "ААА Управление Капиталом" из группы "Газпромбанк", остальные 10,2 процента ценных бумаг — в свободном обращении.
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