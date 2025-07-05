https://ria.ru/20250705/zaderzhanie-2027428504.html

Представитель ЮГК опроверг задержание президента компании

Представитель ЮГК опроверг задержание президента компании - РИА Новости, 06.07.2025

Представитель ЮГК опроверг задержание президента компании

Представитель "Южуралзолота" (ЮГК) в беседе с РИА Новости опроверг задержание президента компании Константина Струкова. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-05T23:52:00+03:00

2025-07-05T23:52:00+03:00

2025-07-06T00:44:00+03:00

москва

югк

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Представитель "Южуралзолота" (ЮГК) в беседе с РИА Новости опроверг задержание президента компании Константина Струкова.Ранее в субботу издание "Коммерсант" писало о планах предпринимателя улететь из Челябинска в Турцию 5 июля на бизнес-джете, но Росавиация не позволила ему вылететь, после чего судебные приставы изъяли у Струкова на борту аннулированный к тому моменту загранпаспорт."В течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Как ранее комментировал Константин Струков, выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали", — рассказал собеседник агентства.Ранее на этой неделе стало известно об иске Генпрокуратуры с требованием передать государству все принадлежащие Струкову акции ЮГК и еще десяти компаний, связанных с ним. Суд уже принял обеспечительные меры по иску, их суть пока не обнародовалась.ЮГК — четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. Струков владеет 67,8 процента ЮГК, еще 22 процента принадлежат "ААА Управление Капиталом" из группы "Газпромбанк", остальные 10,2 процента ценных бумаг — в свободном обращении.

https://ria.ru/20250705/semja-2027328395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, югк, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), генеральная прокуратура рф, россия, челябинск