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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 05.07.2025

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром субботы у острова Акусэкидзима, входящего в группу островов Токара на юге Японии, а в период с 21 июня по 5 июля... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T04:16:00+03:00

2025-07-05T04:16:00+03:00

2025-07-05T04:16:00+03:00

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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром субботы у острова Акусэкидзима, входящего в группу островов Токара на юге Японии, а в период с 21 июня по 5 июля число землетрясений в этом регионе превысило 1,3 тысячи, заявил в ходе пресс-конференции представители Главного метеорологического агентства страны. Согласно продемонстрированной специалистами таблице, в промежутке между 08.00 21 июня по местному времени (02.00 мск) и 07.00 5 июля (01.00 мск) было зафиксировано 1 303 землетрясения с силой толчков выше одного балла. Из них пять землетрясений имели силу толчков от пяти до шести баллов. Утром субботы – в 06.29 по местному времени (00.29 мск) – в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,4. Очаг залегал на глубине 19 километров под водой, угрозы цунами не объявлялось. Местные власти подтвердили безопасность всех 59 человек, остающихся на островах, составляющих населенный пункт Тосима. "Не исключается возможность возникновения землетрясения с силой толчков до шести баллов. В районах с сильными толчками возрастает риск обрушения домов и оползней, поэтому, пожалуйста, внимательно следите за будущей сейсмической активностью и погодными условиями, а также позаботьтесь о собственной безопасности, избегая опасных зон", - отметили представители метеорологического агентства Японии. Вместе с этим, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать так называемое "предсказание" о мощном землетрясении, тиражируемое в соцсетях последние несколько месяцев, специалисты вновь подчеркнули, что на сегодняшний день научные знания не позволяют предсказать землетрясения с указанием конкретных дат, времени, масштабов или мест. "Даже если землетрясения происходят случайно, научного обоснования этому нет. В Японии ежегодно происходит около 2 тысяч землетрясений магнитудой 1 балл и выше, а в некоторые пиковые периоды их число достигает 6,5 тысячи, поэтому, когда люди делают прогнозы, они иногда сбываются. Мы расскажем вам то, что знаем, и скажем "мы не знаем" на то, что мы не знаем, поэтому просим вас делать собственные суждения, основанные на научных знаниях", - отметили эксперты. Уже который месяц в соцсетях по всему миру тиражируются слухи о сильном землетрясении, которое якобы может произойти в Японии 5 июля 2025 года. Слухи основаны на предсказании такой катастрофы во сне в комиксе художницы-мангака Рё Тацуки "Будущее, которое я видела" от 2021 года. Несмотря на то, что сама автор уже не раз заявляла, что она "не является пророком", СМИ писали о том, что "предсказание" привело к падению спроса на поездки в Японию у иностранных туристов в июле.

https://ria.ru/20250704/zemletryasenie-2027075964.html

https://ria.ru/20250702/zemletryasenie-2026648699.html

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