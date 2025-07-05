Рейтинг@Mail.ru
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/yaponiya-2027331667.html
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 05.07.2025
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром субботы у острова Акусэкидзима, входящего в группу островов Токара на юге Японии, а в период с 21 июня по 5 июля... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T04:16:00+03:00
2025-07-05T04:16:00+03:00
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром субботы у острова Акусэкидзима, входящего в группу островов Токара на юге Японии, а в период с 21 июня по 5 июля число землетрясений в этом регионе превысило 1,3 тысячи, заявил в ходе пресс-конференции представители Главного метеорологического агентства страны. Согласно продемонстрированной специалистами таблице, в промежутке между 08.00 21 июня по местному времени (02.00 мск) и 07.00 5 июля (01.00 мск) было зафиксировано 1 303 землетрясения с силой толчков выше одного балла. Из них пять землетрясений имели силу толчков от пяти до шести баллов. Утром субботы – в 06.29 по местному времени (00.29 мск) – в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,4. Очаг залегал на глубине 19 километров под водой, угрозы цунами не объявлялось. Местные власти подтвердили безопасность всех 59 человек, остающихся на островах, составляющих населенный пункт Тосима. "Не исключается возможность возникновения землетрясения с силой толчков до шести баллов. В районах с сильными толчками возрастает риск обрушения домов и оползней, поэтому, пожалуйста, внимательно следите за будущей сейсмической активностью и погодными условиями, а также позаботьтесь о собственной безопасности, избегая опасных зон", - отметили представители метеорологического агентства Японии. Вместе с этим, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать так называемое "предсказание" о мощном землетрясении, тиражируемое в соцсетях последние несколько месяцев, специалисты вновь подчеркнули, что на сегодняшний день научные знания не позволяют предсказать землетрясения с указанием конкретных дат, времени, масштабов или мест. "Даже если землетрясения происходят случайно, научного обоснования этому нет. В Японии ежегодно происходит около 2 тысяч землетрясений магнитудой 1 балл и выше, а в некоторые пиковые периоды их число достигает 6,5 тысячи, поэтому, когда люди делают прогнозы, они иногда сбываются. Мы расскажем вам то, что знаем, и скажем "мы не знаем" на то, что мы не знаем, поэтому просим вас делать собственные суждения, основанные на научных знаниях", - отметили эксперты. Уже который месяц в соцсетях по всему миру тиражируются слухи о сильном землетрясении, которое якобы может произойти в Японии 5 июля 2025 года. Слухи основаны на предсказании такой катастрофы во сне в комиксе художницы-мангака Рё Тацуки "Будущее, которое я видела" от 2021 года. Несмотря на то, что сама автор уже не раз заявляла, что она "не является пророком", СМИ писали о том, что "предсказание" привело к падению спроса на поездки в Японию у иностранных туристов в июле.
https://ria.ru/20250704/zemletryasenie-2027075964.html
https://ria.ru/20250702/zemletryasenie-2026648699.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония
В мире, Япония
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

У японских островов Токара произошло землетрясение магнитудой 5,4

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром субботы у острова Акусэкидзима, входящего в группу островов Токара на юге Японии, а в период с 21 июня по 5 июля число землетрясений в этом регионе превысило 1,3 тысячи, заявил в ходе пресс-конференции представители Главного метеорологического агентства страны.
Согласно продемонстрированной специалистами таблице, в промежутке между 08.00 21 июня по местному времени (02.00 мск) и 07.00 5 июля (01.00 мск) было зафиксировано 1 303 землетрясения с силой толчков выше одного балла. Из них пять землетрясений имели силу толчков от пяти до шести баллов.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Вчера, 02:00
Утром субботы – в 06.29 по местному времени (00.29 мск) – в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,4. Очаг залегал на глубине 19 километров под водой, угрозы цунами не объявлялось. Местные власти подтвердили безопасность всех 59 человек, остающихся на островах, составляющих населенный пункт Тосима.
"Не исключается возможность возникновения землетрясения с силой толчков до шести баллов. В районах с сильными толчками возрастает риск обрушения домов и оползней, поэтому, пожалуйста, внимательно следите за будущей сейсмической активностью и погодными условиями, а также позаботьтесь о собственной безопасности, избегая опасных зон", - отметили представители метеорологического агентства Японии.
Вместе с этим, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать так называемое "предсказание" о мощном землетрясении, тиражируемое в соцсетях последние несколько месяцев, специалисты вновь подчеркнули, что на сегодняшний день научные знания не позволяют предсказать землетрясения с указанием конкретных дат, времени, масштабов или мест.
"Даже если землетрясения происходят случайно, научного обоснования этому нет. В Японии ежегодно происходит около 2 тысяч землетрясений магнитудой 1 балл и выше, а в некоторые пиковые периоды их число достигает 6,5 тысячи, поэтому, когда люди делают прогнозы, они иногда сбываются. Мы расскажем вам то, что знаем, и скажем "мы не знаем" на то, что мы не знаем, поэтому просим вас делать собственные суждения, основанные на научных знаниях", - отметили эксперты.
Уже который месяц в соцсетях по всему миру тиражируются слухи о сильном землетрясении, которое якобы может произойти в Японии 5 июля 2025 года. Слухи основаны на предсказании такой катастрофы во сне в комиксе художницы-мангака Рё Тацуки "Будущее, которое я видела" от 2021 года. Несмотря на то, что сама автор уже не раз заявляла, что она "не является пророком", СМИ писали о том, что "предсказание" привело к падению спроса на поездки в Японию у иностранных туристов в июле.
Вид на город Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение
2 июля, 06:12
 
В миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала