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ВСУ готовились к боям в Дзержинске уже в 2021 году, рассказали беженцы - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:49 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/vsu-2027332529.html
ВСУ готовились к боям в Дзержинске уже в 2021 году, рассказали беженцы
ВСУ готовились к боям в Дзержинске уже в 2021 году, рассказали беженцы - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ готовились к боям в Дзержинске уже в 2021 году, рассказали беженцы
ВСУ в Дзержинске готовились к боям с Россией еще в 2021 году, вынуждая людей бросать дома или жить без воды, света и газа, рассказали РИА Новости беженцы,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T04:49:00+03:00
2025-07-05T04:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
жкх
дзержинск (донецкая область)
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ВСУ в Дзержинске готовились к боям с Россией еще в 2021 году, вынуждая людей бросать дома или жить без воды, света и газа, рассказали РИА Новости беженцы, которые ранее были вынуждены покинуть город. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля. "В 2021 году перед Новым годом воды не стало... Они все время говорили, выезжайте... Газ перекрыли в 2022 году", - рассказала беженка. По словам ее мужа, местных жителей хотели "убрать" и начинали "прессовать". "Подготавливали, именно... Потом начали выключать свет у нас. И потом в итоге лишили всего: воды, света, газа", - добавил мужчина. По их словам, боевики ВСУ пытались таким образом заставить жителей города оставить свои дома и уехать, чтобы освободить место для будущей подготовки к боевым действиям. Дзержинск (в 2016 переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР.
https://ria.ru/20250625/vsu-2025246078.html
https://ria.ru/20250605/ukraina-2021004546.html
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жкх, дзержинск (донецкая область), россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Дзержинск (Донецкая область), Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ готовились к боям в Дзержинске уже в 2021 году, рассказали беженцы

ВСУ готовились к боям с Россией в Дзержинске уже в 2021 году

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ВСУ в Дзержинске готовились к боям с Россией еще в 2021 году, вынуждая людей бросать дома или жить без воды, света и газа, рассказали РИА Новости беженцы, которые ранее были вынуждены покинуть город.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ВСУ применили токсичные вещества в Дзержинске, рассказал беженец
25 июня, 07:26
"В 2021 году перед Новым годом воды не стало... Они все время говорили, выезжайте... Газ перекрыли в 2022 году", - рассказала беженка.
По словам ее мужа, местных жителей хотели "убрать" и начинали "прессовать". "Подготавливали, именно... Потом начали выключать свет у нас. И потом в итоге лишили всего: воды, света, газа", - добавил мужчина.
По их словам, боевики ВСУ пытались таким образом заставить жителей города оставить свои дома и уехать, чтобы освободить место для будущей подготовки к боевым действиям.
Дзержинск (в 2016 переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ВСУ в Курахово заставляли людей приносить им оружие, рассказал беженец
5 июня, 05:47
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХДзержинск (Донецкая область)РоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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