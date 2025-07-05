https://ria.ru/20250705/vsu-2027332529.html

ВСУ готовились к боям в Дзержинске уже в 2021 году, рассказали беженцы

ВСУ готовились к боям в Дзержинске уже в 2021 году, рассказали беженцы - РИА Новости, 05.07.2025

ВСУ готовились к боям в Дзержинске уже в 2021 году, рассказали беженцы

ВСУ в Дзержинске готовились к боям с Россией еще в 2021 году, вынуждая людей бросать дома или жить без воды, света и газа, рассказали РИА Новости беженцы,... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T04:49:00+03:00

2025-07-05T04:49:00+03:00

2025-07-05T04:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

жкх

дзержинск (донецкая область)

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ВСУ в Дзержинске готовились к боям с Россией еще в 2021 году, вынуждая людей бросать дома или жить без воды, света и газа, рассказали РИА Новости беженцы, которые ранее были вынуждены покинуть город. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля. "В 2021 году перед Новым годом воды не стало... Они все время говорили, выезжайте... Газ перекрыли в 2022 году", - рассказала беженка. По словам ее мужа, местных жителей хотели "убрать" и начинали "прессовать". "Подготавливали, именно... Потом начали выключать свет у нас. И потом в итоге лишили всего: воды, света, газа", - добавил мужчина. По их словам, боевики ВСУ пытались таким образом заставить жителей города оставить свои дома и уехать, чтобы освободить место для будущей подготовки к боевым действиям. Дзержинск (в 2016 переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР.

https://ria.ru/20250625/vsu-2025246078.html

https://ria.ru/20250605/ukraina-2021004546.html

дзержинск (донецкая область)

россия

донецкая народная республика

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жкх, дзержинск (донецкая область), россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины