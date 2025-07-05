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ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025
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12:08 05.07.2025 (обновлено: 12:11 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/vsu--2027356106.html
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:08:00+03:00
2025-07-05T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономическое, Бойковка, Красноармейск, Гродовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и пять орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск

ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономическое, Бойковка, Красноармейск, Гродовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и пять орудий полевой артиллерии.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Красноармейск
 
 
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