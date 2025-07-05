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ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:08:00+03:00
2025-07-05T12:08:00+03:00
2025-07-05T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономическое, Бойковка, Красноармейск, Гродовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и пять орудий полевой артиллерии.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск