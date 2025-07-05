https://ria.ru/20250705/turtsija-2027347927.html

Турция опровергла сообщения об экспорте товаров в Израиль

Турция опровергла сообщения об экспорте товаров в Израиль - РИА Новости, 05.07.2025

Турция опровергла сообщения об экспорте товаров в Израиль

Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана опровергла сообщения о якобы экспорте республикой в Израиль товаров на 393,7 миллиона долларов за пять месяцев... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T10:10:00+03:00

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2025-07-05T10:10:00+03:00

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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана опровергла сообщения о якобы экспорте республикой в Израиль товаров на 393,7 миллиона долларов за пять месяцев текущего года. "Утверждение о том, что "за первые 5 месяцев Турция экспортировала в Израиль товаров на 393,7 миллиона долларов", распространенное в некоторых СМИ и социальных сетях, является полной ложью и дезинформацией. Это преднамеренное искажение - не что иное, как попытка манипулировать общественным мнением и дискредитировать официальные институты нашего государства. В соответствии с решением, принятым 2 мая 2024 года, турецкое государство прекратило экспортные, импортные и транзитные торговые операции по всем без исключения группам товаров с Израилем как на таможне, так и в свободных зонах", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. По состоянию на эту дату не зарегистрировано "ни одной таможенной декларации на экспорт и импорт из нашей страны в Израиль, а также ни одного груза, прибывшего в нашу страну из Израиля", - говорится в заявлении. "С другой стороны, продолжает активно функционировать торговый механизм, созданный в соответствии с "Государственным протоколом Турция-Палестина", подписанным между министерством торговли и министерством национальной экономики Палестины с целью удовлетворения насущных потребностей государства Палестина. В прошлом году объем экспорта из Турции в Палестину составил 797 миллионов долларов США. Однако эта торговля с нашими палестинскими братьями и сестрами осуществляется через контролируемые Израилем порты. В этом контексте утверждение о том, что Турция экспортирует товары в Израиль, на основании "так называемых" израильских данных, является лишь клеветнической кампанией, направленной на дискредитацию официальных институтов нашего государства и введение в заблуждение общественного мнения", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20241113/turtsija-1983518724.html

https://ria.ru/20250625/erdogan-2025431944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, турция, палестина