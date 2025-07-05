Турция опровергла сообщения об экспорте товаров в Израиль
Администрация Эрдогана опровергла сообщения об экспорте в Израиль на $393,7 млн
© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкий военный на фоне флага
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана опровергла сообщения о якобы экспорте республикой в Израиль товаров на 393,7 миллиона долларов за пять месяцев текущего года.
"Утверждение о том, что "за первые 5 месяцев Турция экспортировала в Израиль товаров на 393,7 миллиона долларов", распространенное в некоторых СМИ и социальных сетях, является полной ложью и дезинформацией. Это преднамеренное искажение - не что иное, как попытка манипулировать общественным мнением и дискредитировать официальные институты нашего государства. В соответствии с решением, принятым 2 мая 2024 года, турецкое государство прекратило экспортные, импортные и транзитные торговые операции по всем без исключения группам товаров с Израилем как на таможне, так и в свободных зонах", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
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По состоянию на эту дату не зарегистрировано "ни одной таможенной декларации на экспорт и импорт из нашей страны в Израиль, а также ни одного груза, прибывшего в нашу страну из Израиля", - говорится в заявлении.
"С другой стороны, продолжает активно функционировать торговый механизм, созданный в соответствии с "Государственным протоколом Турция-Палестина", подписанным между министерством торговли и министерством национальной экономики Палестины с целью удовлетворения насущных потребностей государства Палестина. В прошлом году объем экспорта из Турции в Палестину составил 797 миллионов долларов США. Однако эта торговля с нашими палестинскими братьями и сестрами осуществляется через контролируемые Израилем порты. В этом контексте утверждение о том, что Турция экспортирует товары в Израиль, на основании "так называемых" израильских данных, является лишь клеветнической кампанией, направленной на дискредитацию официальных институтов нашего государства и введение в заблуждение общественного мнения", - отмечается в заявлении.
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