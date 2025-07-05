https://ria.ru/20250705/spetsoperatsiya-2027397209.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.07.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.07.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.07.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T18:49:00+03:00

2025-07-05T18:49:00+03:00

2025-07-05T18:50:00+03:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 5 июля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 152 района временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников, а также две пусковые установки и две радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Кроме того, поражены инфраструктура военных аэродромов, склады горючего и военно-технического имущества, цех сборки и места хранения ударных беспилотников. Средства ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун", три управляемые авиабомбы и 371 дрон самолетного типа.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 67 349 беспилотников, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 137 танков и других бронемашин, 1 575 реактивных системы залпового огня, 26 993 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 37 677 единиц автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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