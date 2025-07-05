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Спецоперация, 5 июля: ВСУ потеряли порядка 1265 военнослужащих - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/spetsoperatsiya-2027394659.html
Спецоперация, 5 июля: ВСУ потеряли порядка 1265 военнослужащих
Спецоперация, 5 июля: ВСУ потеряли порядка 1265 военнослужащих - РИА Новости, 05.07.2025
Спецоперация, 5 июля: ВСУ потеряли порядка 1265 военнослужащих
Российские группировки войск "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение украинским войскам, улучшили положение по переднему краю,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:48:00+03:00
2025-07-05T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
европа
киев
максим буякевич
апти алаудинов
анна скороход
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские группировки войск "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение украинским войскам, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли около 1265 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в субботу. Кроме того, Киев лишился 13 боевых бронированных машин, пусковой установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, боевой машины РСЗО "Град", 16 орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов и материальных средств, десяти станций радиоэлектронной борьбы, станции контрбатарейной борьбы. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотников, пунктам временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников. Средства ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун", три управляемые авиабомбы и 371 беспилотник самолетного типа. Уничтоженные дроны Утром Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу были уничтожены 94 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего (34 аппарата) были сбиты над Воронежской областью. Остальные нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Курской, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Рязанской, Пензенской и Тульской областями, а также над Республикой Чувашия и Московским регионом. В течение дня Минобороны несколько раз сообщало о новых сбитых украинских беспилотниках. С утра субботы до момента публикации материала были уничтожены ещё 45 дронов. Их ликвидировали над Брянской, Рязанской, Орловской, Новгородской, Нижегородской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Курской областями и Московским регионом. Кто сбил самолет с украинскими пленными В пресс-службе Следственного комитета России сообщили в субботу РИА Новости, что самолет Ил-76 с 65 пленными украинскими военнослужащими был сбит в 2024 году над Белгородской областью по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана. Отмечается, что самолёт был сбит ракетой комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ было установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й бригады. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Дзямана и вышестоящего командования ВСУ, отметили в СК. Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) развернул информационную войну против спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он уточнил, что за время спецоперации на освобожденных территориях находили большое количество литературы с рекомендациями по противодействию, в том числе в инфополе, ВС РФ, а также отдельно спецназу "Ахмат". Европа демонизирует Россию Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил РИА Новости, что ожидает эскалации по украинскому вопросу. По его словам, континентальная Европа и Великобритания продолжают уверенно заявлять о намерении бесперебойно поставлять военную продукцию Украине и не рассматривают переговорные позиции России, включающие необходимость устранения первопричин кризиса. По словам дипломата, вместо этого они требуют от российской стороны остановить боевые действия "просто так". Буякевич отметил, что Запад прекрасно понимает, что происходит на самом деле, но сознательно демонизирует Россию для подготовки общественного мнения в Европе к возможному военному конфликту с РФ, "чтобы дети в Европе воспринимали Россию не как людей, а как орков, которые убивают и насилуют". Ресурс почти исчерпан Ресурс зенитных установок в Киеве почти исчерпан, при этом отсутствует отлаженная система технической поддержки, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, экипажи преимущественно самостоятельно проводят ремонт и ищут ресурсы для продолжения боевой работы. Другая депутат Рады Анна Скороход рассказала украинскому изданию "Страна.ua", что командиры в украинской армии начисляют "боевые" выплаты тем, кто не был на передовой, а затем присваивают эти средства себе, а также используют военнослужащих в качестве рабочей силы для строительства домов и проведения ремонта в квартирах. По ее мнению, из-за этого украинские военнослужащие самовольно покидают свои части.
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безопасность, россия, европа, киев, максим буякевич, апти алаудинов, анна скороход, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обсе
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Европа, Киев, Максим Буякевич, Апти Алаудинов, Анна Скороход, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), ОБСЕ

Спецоперация, 5 июля: ВСУ потеряли порядка 1265 военнослужащих

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские группировки войск "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение украинским войскам, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли около 1265 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в субботу.
Кроме того, Киев лишился 13 боевых бронированных машин, пусковой установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, боевой машины РСЗО "Град", 16 орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов и материальных средств, десяти станций радиоэлектронной борьбы, станции контрбатарейной борьбы.
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Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотников, пунктам временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун", три управляемые авиабомбы и 371 беспилотник самолетного типа.

Уничтоженные дроны

Утром Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу были уничтожены 94 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего (34 аппарата) были сбиты над Воронежской областью. Остальные нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Курской, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Рязанской, Пензенской и Тульской областями, а также над Республикой Чувашия и Московским регионом.
В течение дня Минобороны несколько раз сообщало о новых сбитых украинских беспилотниках. С утра субботы до момента публикации материала были уничтожены ещё 45 дронов. Их ликвидировали над Брянской, Рязанской, Орловской, Новгородской, Нижегородской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Курской областями и Московским регионом.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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11:20

Кто сбил самолет с украинскими пленными

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили в субботу РИА Новости, что самолет Ил-76 с 65 пленными украинскими военнослужащими был сбит в 2024 году над Белгородской областью по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана.
Отмечается, что самолёт был сбит ракетой комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ было установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й бригады. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Дзямана и вышестоящего командования ВСУ, отметили в СК.
Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) развернул информационную войну против спецназа "Ахмат", рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Он уточнил, что за время спецоперации на освобожденных территориях находили большое количество литературы с рекомендациями по противодействию, в том числе в инфополе, ВС РФ, а также отдельно спецназу "Ахмат".
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Европа демонизирует Россию

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил РИА Новости, что ожидает эскалации по украинскому вопросу. По его словам, континентальная Европа и Великобритания продолжают уверенно заявлять о намерении бесперебойно поставлять военную продукцию Украине и не рассматривают переговорные позиции России, включающие необходимость устранения первопричин кризиса. По словам дипломата, вместо этого они требуют от российской стороны остановить боевые действия "просто так".
Буякевич отметил, что Запад прекрасно понимает, что происходит на самом деле, но сознательно демонизирует Россию для подготовки общественного мнения в Европе к возможному военному конфликту с РФ, "чтобы дети в Европе воспринимали Россию не как людей, а как орков, которые убивают и насилуют".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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12:53

Ресурс почти исчерпан

Ресурс зенитных установок в Киеве почти исчерпан, при этом отсутствует отлаженная система технической поддержки, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, экипажи преимущественно самостоятельно проводят ремонт и ищут ресурсы для продолжения боевой работы.
Другая депутат Рады Анна Скороход рассказала украинскому изданию "Страна.ua", что командиры в украинской армии начисляют "боевые" выплаты тем, кто не был на передовой, а затем присваивают эти средства себе, а также используют военнослужащих в качестве рабочей силы для строительства домов и проведения ремонта в квартирах. По ее мнению, из-за этого украинские военнослужащие самовольно покидают свои части.
На месте атаки БПЛА по жилому дому в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
При украинской атаке на Энгельс получили повреждения более 25 квартир
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЕвропаКиевМаксим БуякевичАпти АлаудиновАнна СкороходВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ОБСЕ
 
 
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