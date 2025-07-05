https://ria.ru/20250705/spetsoperatsiya-2027357981.html

Российские военные поразили пусковые установки и РЛС комплекса Patriot ВСУ

Российские военные поразили пусковые установки и РЛС комплекса Patriot ВСУ - РИА Новости, 05.07.2025

Российские военные поразили пусковые установки и РЛС комплекса Patriot ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, ПВО... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:28:00+03:00

2025-07-05T12:28:00+03:00

2025-07-05T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, ПВО уничтожила три авиационных бомбы и 371 беспилотник противника, сообщило министерство обороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы и 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов противника, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников в 152-х районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф