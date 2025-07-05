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Российские военные поразили пусковые установки и РЛС комплекса Patriot ВСУ - РИА Новости, 05.07.2025
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12:28 05.07.2025
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Российские военные поразили пусковые установки и РЛС комплекса Patriot ВСУ
Российские военные поразили пусковые установки и РЛС комплекса Patriot ВСУ - РИА Новости, 05.07.2025
Российские военные поразили пусковые установки и РЛС комплекса Patriot ВСУ
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, ПВО... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:28:00+03:00
2025-07-05T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, ПВО уничтожила три авиационных бомбы и 371 беспилотник противника, сообщило министерство обороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы и 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов противника, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников в 152-х районах.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили пусковые установки и РЛС комплекса Patriot ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили комплекс Patriot ВСУ и сбили 371 БПЛА за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ ведут огонь в зоне проведения СВО
ВС РФ ведут огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВС РФ ведут огонь в зоне проведения СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, ПВО уничтожила три авиационных бомбы и 371 беспилотник противника, сообщило министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы и 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов противника, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников в 152-х районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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