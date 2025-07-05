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ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки более 90 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:14:00+03:00
2025-07-05T12:14:00+03:00
2025-07-05T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки более 90 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
МО РФ: бойцы "Днепра" уничтожили более 90 боевиков ВСУ и 6 станций РЭБ за сутки