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ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в Харьковской области, противник потерял более 230... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:06:00+03:00
2025-07-05T12:06:00+03:00
2025-07-05T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Берёзовка, Песчаное и Петровка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 230 боевиков и 3 орудия в зоне действий "Запада" за сутки