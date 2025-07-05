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ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 05.07.2025 (обновлено: 12:16 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/spetsoperatsiya-2027355897.html
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в Харьковской области, противник потерял более 230... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:06:00+03:00
2025-07-05T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Берёзовка, Песчаное и Петровка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 230 боевиков и 3 орудия в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивная система залпового огня ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Берёзовка, Песчаное и Петровка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
"Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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