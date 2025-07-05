https://ria.ru/20250705/spetsoperatsiya-2027355897.html

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне ответственности "Запада" за сутки

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в Харьковской области, противник потерял более 230... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:06:00+03:00

2025-07-05T12:06:00+03:00

2025-07-05T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Берёзовка, Песчаное и Петровка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, вооруженные силы рф