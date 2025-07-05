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Боец рассказал об ударах по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 05.07.2025 (обновлено: 05:57 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/spetsoperatsiya-2027327043.html
Боец рассказал об ударах по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
Боец рассказал об ударах по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.07.2025
Боец рассказал об ударах по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
После освобождения Мелового в Харьковской области части 44-го армейского корпуса продолжают наступление, по наводке разведчиков корпуса ВКС России нанесла... РИА Новости, 05.07.2025
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специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 5 июл - РИА Новости. После освобождения Мелового в Харьковской области части 44-го армейского корпуса продолжают наступление, по наводке разведчиков корпуса ВКС России нанесла авиаудары по пункту временной дислокации ВСУ в районе Ольховатки, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Комар". "Выявили ПВД противника, а по заявкам ФАБы сделали свое дело. Это в районе Ольховатки, уже дальше, чем Меловое", — сообщил агентству "Комар". Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Мелового в Харьковской области. Также МО опубликовало кадры, на которых в Меловом российские военные водрузили флаг России на одном из зданий.
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россия
харьковская область
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Российские разведчики после освобождения Мелового в Харьковской области навели авиацию на пункт дислокации ВСУ в районе Ольховатки, сообщил РИА Новости боец с позывным "Комар"
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россия, харьковская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об ударах по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области

Разведчики навели авиацию на пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 5 июл - РИА Новости. После освобождения Мелового в Харьковской области части 44-го армейского корпуса продолжают наступление, по наводке разведчиков корпуса ВКС России нанесла авиаудары по пункту временной дислокации ВСУ в районе Ольховатки, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Комар".
"Выявили ПВД противника, а по заявкам ФАБы сделали свое дело. Это в районе Ольховатки, уже дальше, чем Меловое", — сообщил агентству "Комар".
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Мелового в Харьковской области. Также МО опубликовало кадры, на которых в Меловом российские военные водрузили флаг России на одном из зданий.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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