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Боец рассказал об ударах по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
Боец рассказал об ударах по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.07.2025
Боец рассказал об ударах по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
После освобождения Мелового в Харьковской области части 44-го армейского корпуса продолжают наступление, по наводке разведчиков корпуса ВКС России нанесла... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T02:02:00+03:00
2025-07-05T02:02:00+03:00
2025-07-05T05:57:00+03:00
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 5 июл - РИА Новости. После освобождения Мелового в Харьковской области части 44-го армейского корпуса продолжают наступление, по наводке разведчиков корпуса ВКС России нанесла авиаудары по пункту временной дислокации ВСУ в районе Ольховатки, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Комар". "Выявили ПВД противника, а по заявкам ФАБы сделали свое дело. Это в районе Ольховатки, уже дальше, чем Меловое", — сообщил агентству "Комар". Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Мелового в Харьковской области. Также МО опубликовало кадры, на которых в Меловом российские военные водрузили флаг России на одном из зданий.
https://ria.ru/20250704/udary-2027308540.html
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Российские разведчики после освобождения Мелового в Харьковской области навели авиацию на пункт дислокации ВСУ в районе Ольховатки, сообщил РИА Новости боец с позывным "Комар"
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россия, харьковская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об ударах по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
Разведчики навели авиацию на пункт дислокации ВСУ в Харьковской области