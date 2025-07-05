https://ria.ru/20250705/spetsoperatsiya-2027327043.html

Боец рассказал об ударах по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области

Боец рассказал об ударах по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.07.2025

Боец рассказал об ударах по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области

После освобождения Мелового в Харьковской области части 44-го армейского корпуса продолжают наступление, по наводке разведчиков корпуса ВКС России нанесла... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T02:02:00+03:00

2025-07-05T02:02:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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воздушно-космические силы россии

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 5 июл - РИА Новости. После освобождения Мелового в Харьковской области части 44-го армейского корпуса продолжают наступление, по наводке разведчиков корпуса ВКС России нанесла авиаудары по пункту временной дислокации ВСУ в районе Ольховатки, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Комар". "Выявили ПВД противника, а по заявкам ФАБы сделали свое дело. Это в районе Ольховатки, уже дальше, чем Меловое", — сообщил агентству "Комар". Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Мелового в Харьковской области. Также МО опубликовало кадры, на которых в Меловом российские военные водрузили флаг России на одном из зданий.

https://ria.ru/20250704/udary-2027308540.html

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Российские разведчики после освобождения Мелового в Харьковской области навели авиацию на пункт дислокации ВСУ в районе Ольховатки, сообщил РИА Новости боец с позывным "Комар" =d89dd Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-05T02:02 true PT0M57S

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россия, харьковская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины