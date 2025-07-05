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В Москве благоустроят территорию Морозовской ДГКБ, сообщил Собянин
В Москве благоустроят территорию Морозовской ДГКБ, сообщил Собянин - РИА Новости, 07.07.2025
В Москве благоустроят территорию Морозовской ДГКБ, сообщил Собянин
Запланировано комплексное благоустройство территории Морозовской детской городской клинической больницы в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-05T13:27:00+03:00
2025-07-05T13:27:00+03:00
2025-07-07T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Запланировано комплексное благоустройство территории Морозовской детской городской клинической больницы в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Несколько лет назад поставили себе задачу — сделать пространство вокруг стационаров комфортным и понятным, чтобы здесь было приятно находиться всем: пациентам, сотрудникам и посетителям... В ближайших планах — начать комплексное благоустройство территории Морозовской детской городской клинической больницы", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что в 2022 году благоустроили территорию ГКБ им. С.С. Юдина. По его словам, убрали под землю воздушные кабельные линии, проложили новые инженерные коммуникации, сделали удобные дорожки, установили современные фонари и уличные торшеры. Для пациентов и посетителей обустроили уютные зоны отдыха и оборудовали детские и спортивную площадки. Также в ходе масштабных работ по благоустройству обновили территорию ММНКЦ им. С.П. Боткина, в том числе парадный двор, где установили два фонтана. Собянин уточнил, что еще сделали более функциональным центральный парк. "Завершим к осени работы у ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, около онкоцентра №1 и терапевтического корпуса ГКБ им. С.С. Юдина. Приступили к благоустройству территорий ГКБ им. В.М. Буянова и филиала №3 МНПЦ МРВСМ им. С.И. Спасокукоцкого. Не забываем и о других городских больницах", - добавил мэр.
https://ria.ru/20250707/moskva-2027654211.html
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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, морозовская детская городская клиническая больница
Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Морозовская детская городская клиническая больница
В Москве благоустроят территорию Морозовской ДГКБ, сообщил Собянин
Собянин: планируется комплексное благоустройство Морозовской ДГКБ в Москве
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Запланировано комплексное благоустройство территории Морозовской детской городской клинической больницы в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Несколько лет назад поставили себе задачу — сделать пространство вокруг стационаров комфортным и понятным, чтобы здесь было приятно находиться всем: пациентам, сотрудникам и посетителям... В ближайших планах — начать комплексное благоустройство территории Морозовской детской городской клинической больницы", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в 2022 году благоустроили территорию ГКБ им. С.С. Юдина. По его словам, убрали под землю воздушные кабельные линии, проложили новые инженерные коммуникации, сделали удобные дорожки, установили современные фонари и уличные торшеры. Для пациентов и посетителей обустроили уютные зоны отдыха и оборудовали детские и спортивную площадки.
Также в ходе масштабных работ по благоустройству обновили территорию ММНКЦ им. С.П. Боткина, в том числе парадный двор, где установили два фонтана. Собянин уточнил, что еще сделали более функциональным центральный парк.
"Завершим к осени работы у ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, около онкоцентра №1 и терапевтического корпуса ГКБ им. С.С. Юдина. Приступили к благоустройству территорий ГКБ им. В.М. Буянова и филиала №3 МНПЦ МРВСМ им. С.И. Спасокукоцкого. Не забываем и о других городских больницах", - добавил мэр.