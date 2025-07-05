https://ria.ru/20250705/smolensk-2027400128.html

Анохин: более 500 человек участвуют в соревнованиях по спорториентированию

Анохин: более 500 человек участвуют в соревнованиях по спорториентированию - РИА Новости, 05.07.2025

Анохин: более 500 человек участвуют в соревнованиях по спорториентированию

Ежегодные соревнования по спортивному ориентированию памяти Героя России, гвардии старшего лейтенанта Александра Олеговича Бичаева начались 3 июля в Смоленской... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T18:59:00+03:00

2025-07-05T18:59:00+03:00

2025-07-05T18:59:00+03:00

смоленская область

россия

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ежегодные соревнования по спортивному ориентированию памяти Героя России, гвардии старшего лейтенанта Александра Олеговича Бичаева начались 3 июля в Смоленской области, в них принимают участие более 500 спортсменов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Важно, чтобы жители области, особенно подрастающее поколение, помнили наших героев. Накануне состоялось торжественное открытие ежегодных соревнований по спортивному ориентированию памяти Героя России, гвардии старшего лейтенанта Александра Олеговича Бичаева. Они проходят в Национальном парке "Смоленское Поозерье" с 3 по 6 июля", — написал Анохин в своем телеграм-канале. И добавил, что Бичаев — гордость Смоленской земли. Он героически погиб в феврале 2023 года в районе Кременной. Благодаря его мужеству и отваге было сорвано наступление противника и спасены жизни боевых товарищей. "Спорт и армия были главными в жизни Александра. Он начал тренироваться в подростковом возрасте: занимался лыжами, бегом, спортивным ориентированием и горным туризмом, участвовал в соревнованиях и побеждал. Сегодня участники турнира продолжают спортивный путь Героя", — отметил губернатор. По словам Анохина, соревнования имени Бичаева с 2024 года получили статус международных. В этом году в них принимают участие более 500 спортсменов из 11 субъектов России и Белоруссии. На открытии к участникам обратились родные смолянина — его сын Вадим и тетя Валентина Бичаева. "Спортсмены уже сразились в кросс-спринте. На дистанцию вышли спортсмены в возрасте от 8 до 81 года. Впереди еще два дня состязаний. Пусть патриотический настрой поможет справиться со всеми этапами соревнований!" — заключил глава региона.

https://ria.ru/20250421/bichaev-2012540068.html

https://ria.ru/20250325/anokhin-2007233047.html

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россия, смоленская область, василий анохин