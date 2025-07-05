https://ria.ru/20250705/saratov-2027338874.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 05.07.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T08:12:00+03:00
2025-07-05T08:12:00+03:00
2025-07-05T08:15:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Саратов (Гагарин) с 06:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027338329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, россия
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Россия
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла введенные в аэропорту Саратова ограничения на полеты