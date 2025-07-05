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В Роспотребнадзоре рассказали об опасных растениях и ягодах

В Роспотребнадзоре рассказали об опасных растениях и ягодах - РИА Новости, 05.07.2025

В Роспотребнадзоре рассказали об опасных растениях и ягодах

Необходимо быть внимательными и осторожными при контакте с некоторыми растениями ягодами, представлять серьезную опасность для здоровья могут ландыши, борщевик... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T03:05:00+03:00

2025-07-05T03:05:00+03:00

2025-07-05T03:05:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Необходимо быть внимательными и осторожными при контакте с некоторыми растениями ягодами, представлять серьезную опасность для здоровья могут ландыши, борщевик Сосновского, белладонна, ягоды вороньего глаза и Дафны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "С наступлением лета многие из нас стремятся проводить время на природе. Однако важно помнить, что в нашей флоре есть растения и ягоды, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья. Роспотребнадзор предупреждает о необходимости проявлять внимательность и осторожность при контакте с растительным миром", - сообщили в ведомстве. В список ядовитых растений входит ландыш, все его части содержат токсичные вещества, которые могут вызвать серьезные проблемы с сердцем. Отравление им может привести к судорогам и даже смерти, рассказали в ведомстве. Самые частые последствия проглатывания - это боль в животе, проблемы со зрением, а также замедленный и нерегулярный пульс. "Наперстянка - это растение, известное своей привлекательностью, также опасно. Гликозиды, сердечно-сосудистые яды, содержащиеся в нем, могут спровоцировать остановку сердца и другие симптомы, такие как головная боль и рвота. Использование "ядовитой красавицы" в пищу - запрещено", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве предупредили, что не следует пытаться съесть семена и цветы бругмансии. Они способны вызывать спутанность сознания, слуховые галлюцинации и другие серьезные нарушения. "Борщевик Сосновского: при контакте с кожей и последующем воздействии солнечного света могут возникнуть тяжелые ожоги и воспаления. Поэтому, желательно, обходить стороной и не прикасаться к этому ядовитому растению", - рассказали в пресс-службе. В Роспотребнадзоре уточнили, что в список опасных ягод входит белладонна, всего несколько плодов могут привести к серьезным последствиям, таким как учащенное сердцебиение и галлюцинации. "Плоды паслена сладко-горького - эти маленькие "помидоры" способны вызывать серьезные расстройства пищеварения и проблемы с дыханием, даже в небольшом количестве", - добавили в ведомстве. Там также предупредили об опасности ягод вороньего глаза, внешне они напоминают чернику, но в отличие от нее ягода на растении одна. Они могут вызывать поражение сердечно-сосудистой системы и рвоту. "Ягоды Дафны крайне токсичны, пять таких ягод приводят к отравлению, а большее количество - к смерти. Симптомы включают обильное слюноотделение, боли в животе и судороги", - рассказали в Роспотребнадзоре. В пресс-службе сообщили, что в случае отравления нужно немедленно обращаться за медицинской помощью. До приезда врачей можно промыть желудок, пострадавшему нужно дать выпить не менее шести стаканов воды и вызвать рвоту. Повторять это следует до тех пор, пока не будут выходить чистые воды без примеси пищевых остатков. "Обеспечить приток свежего воздуха. Человек должен находиться в полусидящем положении с упором под голову. Дать энтеросорбенты, это могут быть активированный уголь, энтеросгель, полисорб или смекта", - пояснили в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)