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ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области, пострадал ребенок - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 05.07.2025 (обновлено: 12:13 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/rebenok-2027354236.html
ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области, пострадал ребенок
ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области, пострадал ребенок - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области, пострадал ребенок
Беспилотник ВСУ атаковал поселок Новотроицкое в Херсонской области, ранен двухлетний ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:48:00+03:00
2025-07-05T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
россия
днепр (река)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал поселок Новотроицкое в Херсонской области, ранен двухлетний ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.&quot;В пгт. Новотроицкое в результате сбросов с БПЛА получил ранение и был госпитализирован ребенок 2023 года рождения&quot;, - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, в поселке повреждено остекление окон районной больницы, три жилых дома, частично отключено электричество. Идет ремонт.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
днепр (река)
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо, россия, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо, Россия, Днепр (река)
ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области, пострадал ребенок

ВСУ обстреляли поселок Новотроицкое в Херсонской области, пострадал ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал поселок Новотроицкое в Херсонской области, ранен двухлетний ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«

"В пгт. Новотроицкое в результате сбросов с БПЛА получил ранение и был госпитализирован ребенок 2023 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, в поселке повреждено остекление окон районной больницы, три жилых дома, частично отключено электричество. Идет ремонт.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир СальдоРоссияДнепр (река)
 
 
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