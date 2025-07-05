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ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области, пострадал ребенок

ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области, пострадал ребенок - РИА Новости, 05.07.2025

ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области, пострадал ребенок

Беспилотник ВСУ атаковал поселок Новотроицкое в Херсонской области, ранен двухлетний ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:48:00+03:00

2025-07-05T11:48:00+03:00

2025-07-05T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

владимир сальдо

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал поселок Новотроицкое в Херсонской области, ранен двухлетний ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В пгт. Новотроицкое в результате сбросов с БПЛА получил ранение и был госпитализирован ребенок 2023 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, в поселке повреждено остекление окон районной больницы, три жилых дома, частично отключено электричество. Идет ремонт.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (река)

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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо, россия, днепр (река)