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ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области, пострадал ребенок
ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области, пострадал ребенок - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области, пострадал ребенок
Беспилотник ВСУ атаковал поселок Новотроицкое в Херсонской области, ранен двухлетний ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:48:00+03:00
2025-07-05T11:48:00+03:00
2025-07-05T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал поселок Новотроицкое в Херсонской области, ранен двухлетний ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В пгт. Новотроицкое в результате сбросов с БПЛА получил ранение и был госпитализирован ребенок 2023 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, в поселке повреждено остекление окон районной больницы, три жилых дома, частично отключено электричество. Идет ремонт.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области, пострадал ребенок
ВСУ обстреляли поселок Новотроицкое в Херсонской области, пострадал ребенок