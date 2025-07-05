Рейтинг@Mail.ru
В Германии раскрыли жуткий секрет Киева - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 05.07.2025 (обновлено: 07:21 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/rakety-2027332329.html
В Германии раскрыли жуткий секрет Киева
В Германии раскрыли жуткий секрет Киева - РИА Новости, 05.07.2025
В Германии раскрыли жуткий секрет Киева
У Украины закончились ракеты для систем ПВО Patriot, пишет немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на военного эксперта Густава Гресселя. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T04:47:00+03:00
2025-07-05T07:21:00+03:00
украина
россия
германия
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5c9a09c7c8d7438991c7d708cc87dc4.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У Украины закончились ракеты для систем ПВО Patriot, пишет немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на военного эксперта Густава Гресселя."Украинские запасы ракет Patriot уже истощены", — сказал он изданию.Эксперт отметил, что в таких условиях для России открывается полный спектр возможностей для нанесения ударов по стратегическим объектам военной промышленности на территории постсоветской республики."Способность (Украинской. — Прим. ред.) армии удерживать фронт зависит от ее существования. Ни Европа, ни Германия не смогли компенсировать утраченные поставки из США", — признал эксперт.Во вторник газета Politico сообщала о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Как передал сегодня телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атакам подвергаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027313121.html
https://ria.ru/20250627/litiy-2025771982.html
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027268997.html
https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027085295.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_178444f1096a421bda6c3f17ac25e4cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, германия, министерство обороны сша
Украина, Россия, Германия, Министерство обороны США
В Германии раскрыли жуткий секрет Киева

Tagesspiegel: у Украины закончились ракеты для Patriot

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У Украины закончились ракеты для систем ПВО Patriot, пишет немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на военного эксперта Густава Гресселя.
«
"Украинские запасы ракет Patriot уже истощены", — сказал он изданию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
На Западе раскрыли подлый план Зеленского
Вчера, 22:10
Эксперт отметил, что в таких условиях для России открывается полный спектр возможностей для нанесения ударов по стратегическим объектам военной промышленности на территории постсоветской республики.
"Способность (Украинской. — Прим. ред.) армии удерживать фронт зависит от ее существования. Ни Европа, ни Германия не смогли компенсировать утраченные поставки из США", — признал эксперт.
Во вторник газета Politico сообщала о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Во Франции забили тревогу из-за случившегося в ДНР
27 июня, 11:47
Как передал сегодня телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.
Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
Сессия конгресса США - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
СМИ раскрыли, что произошло в конгрессе США из-за Украины
Вчера, 18:22
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атакам подвергаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Плакат с карикатурой на Зеленского и Мадьяра - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского
Вчера, 06:04
 
УкраинаРоссияГерманияМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала