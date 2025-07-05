В Германии раскрыли жуткий секрет Киева

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Tagesspiegel: у Украины закончились ракеты для Patriot
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У Украины закончились ракеты для систем ПВО Patriot, пишет немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на военного эксперта Густава Гресселя.
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"Украинские запасы ракет Patriot уже истощены", — сказал он изданию.
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Эксперт отметил, что в таких условиях для России открывается полный спектр возможностей для нанесения ударов по стратегическим объектам военной промышленности на территории постсоветской республики.
Во вторник газета Politico сообщала о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
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Как передал сегодня телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.
Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атакам подвергаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.