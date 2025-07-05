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Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в период ограничений в Пулково - РИА Новости, 05.07.2025
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20:00 05.07.2025 (обновлено: 22:48 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/pulkovo-2027424103.html
Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в период ограничений в Пулково
Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в период ограничений в Пулково - РИА Новости, 05.07.2025
Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в период ограничений в Пулково
Десять бортов ушли на запасные аэродромы в период временного ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщил аэропорт. РИА Новости, 05.07.2025
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пулково (аэропорт)
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Десять бортов ушли на запасные аэродромы в период временного ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщил аэропорт. "В период временного ограничения воздушного пространства на запасные аэродромы ушло 10 бортов", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что для нормализации расписания службам аэропорта и авиакомпаниям потребуется время. Ранее сообщалось, что в связи с временными ограничениями воздушного пространства в период с 16.05 до 17.32 в аэропорту Пулково приостанавливались взлетно-посадочные операции.
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пулково (аэропорт), происшествия, россия
Пулково (аэропорт), Происшествия, Россия
Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в период ограничений в Пулково

В Пулково десять бортов ушли на запасные аэродромы из-за временных ограничений

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Десять бортов ушли на запасные аэродромы в период временного ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщил аэропорт.
"В период временного ограничения воздушного пространства на запасные аэродромы ушло 10 бортов", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что для нормализации расписания службам аэропорта и авиакомпаниям потребуется время.
Ранее сообщалось, что в связи с временными ограничениями воздушного пространства в период с 16.05 до 17.32 в аэропорту Пулково приостанавливались взлетно-посадочные операции.
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Пулково (аэропорт)ПроисшествияРоссия
 
 
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