https://ria.ru/20250705/pulkovo-2027424103.html

Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в период ограничений в Пулково

Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в период ограничений в Пулково - РИА Новости, 05.07.2025

Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в период ограничений в Пулково

Десять бортов ушли на запасные аэродромы в период временного ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщил аэропорт. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T20:00:00+03:00

2025-07-05T20:00:00+03:00

2025-07-05T22:48:00+03:00

пулково (аэропорт)

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Десять бортов ушли на запасные аэродромы в период временного ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщил аэропорт. "В период временного ограничения воздушного пространства на запасные аэродромы ушло 10 бортов", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что для нормализации расписания службам аэропорта и авиакомпаниям потребуется время. Ранее сообщалось, что в связи с временными ограничениями воздушного пространства в период с 16.05 до 17.32 в аэропорту Пулково приостанавливались взлетно-посадочные операции.

https://ria.ru/20250705/reysy-2027352249.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пулково (аэропорт), происшествия, россия