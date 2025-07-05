https://ria.ru/20250705/pulkovo-2027407590.html

"Пулково" обеспечивает оперативную отправку бортов после снятия ограничений

"Пулково" обеспечивает оперативную отправку бортов после снятия ограничений - РИА Новости, 05.07.2025

"Пулково" обеспечивает оперативную отправку бортов после снятия ограничений

Службы аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге обеспечивают оперативную отправку бортов, ожидающих вылета, сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T19:54:00+03:00

2025-07-05T19:54:00+03:00

2025-07-05T19:54:00+03:00

санкт-петербург

москва

пулково (аэропорт)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Службы аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге обеспечивают оперативную отправку бортов, ожидающих вылета, сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "В связи с временными ограничениями воздушного пространства в период с 16.05 до 17.32 (совпадает с мск) в аэропорту "Пулково" приостанавливались взлетно-посадочные операции. На текущий момент службы аэропорта обеспечивают оперативную отправку бортов, ожидающих вылета", - говорится в сообщении. Также сообщается, что часть рейсов в Москву будут объединяться и выполняться на широкофюзеляжных бортах.

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санкт-петербург, москва, пулково (аэропорт), происшествия