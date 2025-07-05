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"Пулково" обеспечивает оперативную отправку бортов после снятия ограничений
"Пулково" обеспечивает оперативную отправку бортов после снятия ограничений - РИА Новости, 05.07.2025
"Пулково" обеспечивает оперативную отправку бортов после снятия ограничений
Службы аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге обеспечивают оперативную отправку бортов, ожидающих вылета, сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T19:54:00+03:00
2025-07-05T19:54:00+03:00
2025-07-05T19:54:00+03:00
санкт-петербург
москва
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Службы аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге обеспечивают оперативную отправку бортов, ожидающих вылета, сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "В связи с временными ограничениями воздушного пространства в период с 16.05 до 17.32 (совпадает с мск) в аэропорту "Пулково" приостанавливались взлетно-посадочные операции. На текущий момент службы аэропорта обеспечивают оперативную отправку бортов, ожидающих вылета", - говорится в сообщении. Также сообщается, что часть рейсов в Москву будут объединяться и выполняться на широкофюзеляжных бортах.
https://ria.ru/20250705/reysy-2027352249.html
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санкт-петербург, москва, пулково (аэропорт), происшествия
Санкт-Петербург, Москва, Пулково (аэропорт), Происшествия
"Пулково" обеспечивает оперативную отправку бортов после снятия ограничений
Службы "Пулково" обеспечивают оперативную отправку бортов, ожидающих вылета