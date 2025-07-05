https://ria.ru/20250705/pulkovo-2027389480.html
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.07.2025
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга ("Пулково"), сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:44:00+03:00
2025-07-05T16:44:00+03:00
2025-07-05T16:44:00+03:00
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга ("Пулково"), сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Происшествия
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов