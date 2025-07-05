https://ria.ru/20250705/pulkovo-2027389480.html

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.07.2025

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга ("Пулково"), сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:44:00+03:00

2025-07-05T16:44:00+03:00

2025-07-05T16:44:00+03:00

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142128/26/1421282654_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5e63789429973b0ce53595d9d63bd5c.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга ("Пулково"), сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250705/ogranicheniya-2027360529.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия