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В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.07.2025
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16:44 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/pulkovo-2027389480.html
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.07.2025
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга ("Пулково"), сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:44:00+03:00
2025-07-05T16:44:00+03:00
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга ("Пулково"), сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250705/ogranicheniya-2027360529.html
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санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Происшествия
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкТерминал "Пулково-1" в Санкт-Петербурге
Терминал Пулково-1 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Терминал "Пулково-1" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга ("Пулково"), сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)", - говорится в сообщении.
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Санкт-ПетербургПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииПроисшествия
 
 
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