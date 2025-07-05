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Пулково работает в усиленном режиме после снятия ограничений - РИА Новости, 05.07.2025
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08:52 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/pulkovo-2027341751.html
Пулково работает в усиленном режиме после снятия ограничений
Пулково работает в усиленном режиме после снятия ограничений - РИА Новости, 05.07.2025
Пулково работает в усиленном режиме после снятия ограничений
Аэропорт "Пулково" работает в усиленном режиме для нормализации расписания из аэропорта уже отправлены 23 рейса, принято 17 рейсов, сообщил главный операционный РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T08:52:00+03:00
2025-07-05T08:52:00+03:00
артем кореняко
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает в усиленном режиме для нормализации расписания из аэропорта уже отправлены 23 рейса, принято 17 рейсов, сообщил главный операционный директор аэропорта Павел Кушниренко. Временные ограничения ранее вводились в аэропорту "Пулково", сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания. Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы. На 08.00 мск из аэропорта Пулково отправлено 23 рейса. Принято 17 рейсов, из них 5 ранее перенаправленных на запасные аэродромы", - сказал Кушниренко, слова которого приводятся в сообщении аэропорта.
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артем кореняко, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Артем Кореняко, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Пулково работает в усиленном режиме после снятия ограничений

Из Пулково отправили более 20 рейсов после снятия ограничений на полеты

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавный терминал аэропорта Пулково
Главный терминал аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный терминал аэропорта Пулково. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает в усиленном режиме для нормализации расписания из аэропорта уже отправлены 23 рейса, принято 17 рейсов, сообщил главный операционный директор аэропорта Павел Кушниренко.
Временные ограничения ранее вводились в аэропорту "Пулково", сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания. Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы. На 08.00 мск из аэропорта Пулково отправлено 23 рейса. Принято 17 рейсов, из них 5 ранее перенаправленных на запасные аэродромы", - сказал Кушниренко, слова которого приводятся в сообщении аэропорта.
Здание международного аэропорта Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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Артем КоренякоПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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