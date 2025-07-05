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В России потушили 25 лесных пожаров за сутки
В России потушили 25 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 05.07.2025
В России потушили 25 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 25 лесных пожаров на площади 17 915 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T09:45:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 25 лесных пожаров на площади 17 915 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.07.2025 г. в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 25 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 17 915 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ был 31 лесной пожар на площади 13 973 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Бурятии - 13 пожаров на площади 12 370 гектаров.
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природные пожары в россии, россия, республика бурятия, происшествия
Природные пожары в России, Россия, Республика Бурятия, Происшествия
В России потушили 25 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России потушили 25 лесных пожаров за сутки