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В России потушили 25 лесных пожаров за сутки

В России потушили 25 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 05.07.2025

В России потушили 25 лесных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 25 лесных пожаров на площади 17 915 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T09:45:00+03:00

2025-07-05T09:45:00+03:00

2025-07-05T09:45:00+03:00

природные пожары в россии

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республика бурятия

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 25 лесных пожаров на площади 17 915 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.07.2025 г. в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 25 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 17 915 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ был 31 лесной пожар на площади 13 973 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Бурятии - 13 пожаров на площади 12 370 гектаров.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

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природные пожары в россии, россия, республика бурятия, происшествия