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Пожар в здании на северо-западе Москвы потушили
Пожар в здании на северо-западе Москвы потушили - РИА Новости, 05.07.2025
Пожар в здании на северо-западе Москвы потушили
Пожар в здании ТЦ "Солнечный ветер" на северо-западе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:47:00+03:00
2025-07-05T17:47:00+03:00
2025-07-05T17:51:00+03:00
происшествия
москва
строгино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожар в здании ТЦ "Солнечный ветер" на северо-западе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."Пожар ликвидирован. Информации по пострадавшим не поступало", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.Ранее в столичном главке МЧС России сообщили, что пожарные ликвидируют возгорание на северо-западе Москвы. По прибытии пожарно-спасательных подразделений с кровли двухэтажного здания ТЦ "Солнечный ветер" шел белый дым.По предварительным данным, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. До прибытия пожарных здание покинули порядка 100 человек.
https://ria.ru/20250705/pozhar-2027366398.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, строгино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Строгино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании на северо-западе Москвы потушили
В Строгино потушили пожар в ТЦ " Солнечный ветер"