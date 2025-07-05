https://ria.ru/20250705/pozhar-2027394533.html

Пожар в здании на северо-западе Москвы потушили

Пожар в здании на северо-западе Москвы потушили - РИА Новости, 05.07.2025

Пожар в здании на северо-западе Москвы потушили

Пожар в здании ТЦ "Солнечный ветер" на северо-западе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T17:47:00+03:00

2025-07-05T17:47:00+03:00

2025-07-05T17:51:00+03:00

происшествия

москва

строгино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожар в здании ТЦ "Солнечный ветер" на северо-западе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."Пожар ликвидирован. Информации по пострадавшим не поступало", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.Ранее в столичном главке МЧС России сообщили, что пожарные ликвидируют возгорание на северо-западе Москвы. По прибытии пожарно-спасательных подразделений с кровли двухэтажного здания ТЦ "Солнечный ветер" шел белый дым.По предварительным данным, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. До прибытия пожарных здание покинули порядка 100 человек.

https://ria.ru/20250705/pozhar-2027366398.html

москва

строгино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, строгино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)