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Пожар в здании на северо-западе Москвы локализовали

Пожар в здании на северо-западе Москвы локализовали - РИА Новости, 05.07.2025

Пожар в здании на северо-западе Москвы локализовали

Пожар в здании ТЦ "Солнечный ветер" на северо-западе Москвы локализован, проводятся работы его по полной ликвидации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T17:23:00+03:00

2025-07-05T17:23:00+03:00

2025-07-05T17:29:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожар в здании ТЦ "Солнечный ветер" на северо-западе Москвы локализован, проводятся работы его по полной ликвидации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."Принятыми мерами загорание локализовано. Проводятся работы по полной ликвидации пожара", - сообщили в пресс-службе.Ранее в столичном главке МЧС России сообщили, что сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на северо-западе Москвы. По прибытии пожарно-спасательных подразделений с кровли двухэтажного здания ТЦ "Солнечный ветер" шел белый дым.По предварительным данным, загорелся утеплитель вентилируемого фасада.До прибытия пожарных здание покинули порядка 100 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия