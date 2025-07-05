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В Иркутской области локализовали пожар в теплицах - РИА Новости, 05.07.2025
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13:23 05.07.2025 (обновлено: 13:44 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/pozhar-2027366398.html
В Иркутской области локализовали пожар в теплицах
В Иркутской области локализовали пожар в теплицах - РИА Новости, 05.07.2025
В Иркутской области локализовали пожар в теплицах
Пожар в теплицах в Иркутской области локализован на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:23:00+03:00
2025-07-05T13:44:00+03:00
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожар в теплицах в Иркутской области локализован на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар в Иркутской области локализован на площади 2300 квадратных метров. В ликвидации задействовано более 20 человек и 8 единиц техники", - рассказали в пресс-службе.
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Иркутской области локализовали пожар в теплицах

МЧС: в Приангарье локализовали пожар в теплицах на площади 2,3 тысячи квадратов

© МЧС РоссииЛиквидация пожара в деревне Усть- Куда в Иркутской области. Кадр видео
Ликвидация пожара в деревне Усть- Куда в Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© МЧС России
Ликвидация пожара в деревне Усть- Куда в Иркутской области. Кадр видео
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожар в теплицах в Иркутской области локализован на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Иркутской области локализован на площади 2300 квадратных метров. В ликвидации задействовано более 20 человек и 8 единиц техники", - рассказали в пресс-службе.
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