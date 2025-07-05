https://ria.ru/20250705/pozhar-2027366398.html
В Иркутской области локализовали пожар в теплицах
В Иркутской области локализовали пожар в теплицах - РИА Новости, 05.07.2025
В Иркутской области локализовали пожар в теплицах
Пожар в теплицах в Иркутской области локализован на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:23:00+03:00
2025-07-05T13:23:00+03:00
2025-07-05T13:44:00+03:00
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожар в теплицах в Иркутской области локализован на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар в Иркутской области локализован на площади 2300 квадратных метров. В ликвидации задействовано более 20 человек и 8 единиц техники", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250704/pozhar--2027184235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Иркутской области локализовали пожар в теплицах
МЧС: в Приангарье локализовали пожар в теплицах на площади 2,3 тысячи квадратов