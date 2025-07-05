https://ria.ru/20250705/pozhar-2027353877.html

В Иркутской области загорелись теплицы и административное здание

В Иркутской области загорелись теплицы и административное здание - РИА Новости, 05.07.2025

В Иркутской области загорелись теплицы и административное здание

Теплицы, административное здание и хозпостройки горят в Иркутской области на площади 2,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:39:00+03:00

2025-07-05T11:39:00+03:00

2025-07-05T13:37:00+03:00

происшествия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Теплицы, административное здание и хозпостройки горят в Иркутской области на площади 2,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале."Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Иркутской области. В деревне Усть-Куда горят теплицы, административное здание и хозпостройки на 2 300 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. Силы и средства наращиваются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250630/pozhar-2026280984.html

иркутская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)