Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области загорелись теплицы и административное здание - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 05.07.2025 (обновлено: 13:37 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/pozhar-2027353877.html
В Иркутской области загорелись теплицы и административное здание
В Иркутской области загорелись теплицы и административное здание - РИА Новости, 05.07.2025
В Иркутской области загорелись теплицы и административное здание
Теплицы, административное здание и хозпостройки горят в Иркутской области на площади 2,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:39:00+03:00
2025-07-05T13:37:00+03:00
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027366970_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_c25db21e975db65e81e8e2929b1bf302.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Теплицы, административное здание и хозпостройки горят в Иркутской области на площади 2,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале."Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Иркутской области. В деревне Усть-Куда горят теплицы, административное здание и хозпостройки на 2 300 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. Силы и средства наращиваются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250630/pozhar-2026280984.html
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027366970_51:0:995:708_1920x0_80_0_0_0b6008517a846a6729922fc7acb7b563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области загорелись теплицы и административное здание

В Приангарье загорелись теплицы и хозпостройки на 2,3 тысячи квадратов

© МЧС РоссииЛиквидация пожара в деревне Усть- Куда в Иркутской области. Кадр видео
Ликвидация пожара в деревне Усть- Куда в Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© МЧС России
Ликвидация пожара в деревне Усть- Куда в Иркутской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Теплицы, административное здание и хозпостройки горят в Иркутской области на площади 2,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Иркутской области. В деревне Усть-Куда горят теплицы, административное здание и хозпостройки на 2 300 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. Силы и средства наращиваются", - говорится в сообщении.
Пожар на улице Плеханова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В котельной на востоке Москвы прогремел взрыв
30 июня, 13:01
 
ПроисшествияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала