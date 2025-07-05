https://ria.ru/20250705/pozhar-2027347057.html

В Шебекино потушили пожар, возникший на предприятии после атаки дрона ВСУ

В Шебекино потушили пожар, возникший на предприятии после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 05.07.2025

В Шебекино потушили пожар, возникший на предприятии после атаки дрона ВСУ

Пожар на предприятии в городе Шебекино Белгородской области полностью ликвидирован, по уточненной информации, пострадали два сотрудника МЧС и сотрудник... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T09:57:00+03:00

2025-07-05T09:57:00+03:00

2025-07-05T10:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027275394_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f89c9ab1b447f8c91ce0762a40905e4.jpg

БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Пожар на предприятии в городе Шебекино Белгородской области полностью ликвидирован, по уточненной информации, пострадали два сотрудника МЧС и сотрудник водоканала, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В пятницу глава региона информировал, что беспилотник ВСУ нанёс удар по гражданскому предприятию в городе Шебекино, сообщалось о двух пострадавших. Сотрудники МЧС занимались ликвидацией пожара, из соседних муниципалитетов был выделен дополнительный транспорт для борьбы с огнем. "По уточнённой информации, ранены три человека. Двое пострадавших при пожаре — сотрудники МЧС. Ещё один мужчина, сотрудник водоканала, позже самостоятельно обратился за медицинской помощью. Все находятся на лечении в больницах... Пожар на территории предприятия полностью ликвидирован", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По словам губернатора, медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжёлое, у двоих — средней степени тяжести.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины