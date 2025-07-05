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В Шебекино потушили пожар, возникший на предприятии после атаки дрона ВСУ
В Шебекино потушили пожар, возникший на предприятии после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 05.07.2025
В Шебекино потушили пожар, возникший на предприятии после атаки дрона ВСУ
Пожар на предприятии в городе Шебекино Белгородской области полностью ликвидирован, по уточненной информации, пострадали два сотрудника МЧС и сотрудник... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T09:57:00+03:00
2025-07-05T09:57:00+03:00
2025-07-05T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Пожар на предприятии в городе Шебекино Белгородской области полностью ликвидирован, по уточненной информации, пострадали два сотрудника МЧС и сотрудник водоканала, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В пятницу глава региона информировал, что беспилотник ВСУ нанёс удар по гражданскому предприятию в городе Шебекино, сообщалось о двух пострадавших. Сотрудники МЧС занимались ликвидацией пожара, из соседних муниципалитетов был выделен дополнительный транспорт для борьбы с огнем. "По уточнённой информации, ранены три человека. Двое пострадавших при пожаре — сотрудники МЧС. Ещё один мужчина, сотрудник водоканала, позже самостоятельно обратился за медицинской помощью. Все находятся на лечении в больницах... Пожар на территории предприятия полностью ликвидирован", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По словам губернатора, медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжёлое, у двоих — средней степени тяжести.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Шебекино потушили пожар, возникший на предприятии после атаки дрона ВСУ
Гладков: пожар на предприятии в Шебекино после атаки БПЛА ВСУ полностью потушили