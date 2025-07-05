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В Бурятии площадь лесных пожаров сократилась до 12,3 тысячи гектаров - РИА Новости, 05.07.2025
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08:34 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/pozhar-2027340401.html
В Бурятии площадь лесных пожаров сократилась до 12,3 тысячи гектаров
В Бурятии площадь лесных пожаров сократилась до 12,3 тысячи гектаров - РИА Новости, 05.07.2025
В Бурятии площадь лесных пожаров сократилась до 12,3 тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров сократилась в Бурятии за сутки с 29 до 12,3 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T08:34:00+03:00
2025-07-05T08:34:00+03:00
республика бурятия
кяхтинский район
природные пожары в россии
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 5 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров сократилась в Бурятии за сутки с 29 до 12,3 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. Накануне агентство сообщало, что в регионе действует 15 лесных пожаров на площади порядка 29 тысяч гектаров. "На утро 5 июля действуют 13 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах, на общей площади 12 370 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что ликвидировано семь очагов на площади 17,4 тысячи гектаров. Локализовано два пожара на 751 гектаре. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают порядка 600 человек, из них более 280 специалистов из других регионов. Задействовано 64 единицы техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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республика бурятия
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республика бурятия, кяхтинский район, природные пожары в россии, происшествия
Республика Бурятия, Кяхтинский район, Природные пожары в России, Происшествия
В Бурятии площадь лесных пожаров сократилась до 12,3 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась с 29 до 12,3 тыс гектаров за сутки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия природных пожаров
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия природных пожаров . Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 5 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров сократилась в Бурятии за сутки с 29 до 12,3 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
Накануне агентство сообщало, что в регионе действует 15 лесных пожаров на площади порядка 29 тысяч гектаров.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
19 мая, 12:00
"На утро 5 июля действуют 13 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах, на общей площади 12 370 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ликвидировано семь очагов на площади 17,4 тысячи гектаров. Локализовано два пожара на 751 гектаре. Угрозы населённым пунктам нет.
На тушении работают порядка 600 человек, из них более 280 специалистов из других регионов. Задействовано 64 единицы техники.
В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено.
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