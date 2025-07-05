https://ria.ru/20250705/pozhar-2027340401.html

В Бурятии площадь лесных пожаров сократилась до 12,3 тысячи гектаров

В Бурятии площадь лесных пожаров сократилась до 12,3 тысячи гектаров - РИА Новости, 05.07.2025

В Бурятии площадь лесных пожаров сократилась до 12,3 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров сократилась в Бурятии за сутки с 29 до 12,3 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T08:34:00+03:00

2025-07-05T08:34:00+03:00

2025-07-05T08:34:00+03:00

республика бурятия

кяхтинский район

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 5 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров сократилась в Бурятии за сутки с 29 до 12,3 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. Накануне агентство сообщало, что в регионе действует 15 лесных пожаров на площади порядка 29 тысяч гектаров. "На утро 5 июля действуют 13 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах, на общей площади 12 370 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что ликвидировано семь очагов на площади 17,4 тысячи гектаров. Локализовано два пожара на 751 гектаре. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают порядка 600 человек, из них более 280 специалистов из других регионов. Задействовано 64 единицы техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250704/pozhar--2027170285.html

республика бурятия

кяхтинский район

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республика бурятия, кяхтинский район, природные пожары в россии, происшествия