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Площадь пожара в Калифорнии превысила 28 тысяч гектаров, сообщает CBS
Площадь пожара в Калифорнии превысила 28 тысяч гектаров, сообщает CBS - РИА Новости, 05.07.2025
Площадь пожара в Калифорнии превысила 28 тысяч гектаров, сообщает CBS
Лесной пожар в Калифорнии быстро распространился и охватил 28 651 гектар, став крупнейшим пожаром в штате в этом году, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T03:31:00+03:00
2025-07-05T03:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Лесной пожар в Калифорнии быстро распространился и охватил 28 651 гектар, став крупнейшим пожаром в штате в этом году, сообщает телеканал CBS. "По мере приближения праздничных выходных, пожар Мадре, крупнейший в 2025 году, служит резким напоминанием о потенциальных опасностях", - заявила Лесная служба США. По данным властей, развернут полномасштабный оперативный штаб: задействованы семь воздушных танкеров, два вертолета, многочисленные пожарные машины и 608 сотрудников, включая наземные бригады. Калифорнийский департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты заявил, что информации о жертвах пока нет. В среду по местному времени в национальном лесу Лос-Падрес, который является частью федеральных земель в центральной Калифорнии, начался пожар. Из-за этого были изданы приказы об эвакуации и закрыты автомагистрали в жилых районах округа Сан-Луис-Обиспо, расположенного примерно в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса.
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в мире, калифорния, сша, лос-анджелес
В мире, Калифорния, США, Лос-Анджелес
Площадь пожара в Калифорнии превысила 28 тысяч гектаров, сообщает CBS
CBS: площадь лесного пожара в Калифорнии превысила 28 тысяч гектаров